TVC vừa ra mắt của Hoa Sen Home: Lời giải cho bài toán giải pháp trọn gói khi xây nhà

Hệ thống Siêu thị Vật liệu Xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home vừa cho ra mắt TVC mới với thông điệp “Xây nhà, tới Hoa Sen Home”, truyền tải giải pháp mua sắm toàn diện cho hành trình xây dựng và hoàn thiện tổ ấm của gia đình Việt hiện đại.

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện nay, ngôi nhà dần vượt ra khỏi vai trò của một công trình xây dựng thuần túy, trở thành không gian phản chiếu phong cách sống, gu thẩm mỹ và những lựa chọn mang tính cá nhân của mỗi gia đình. Ở đó, hành trình hoàn thiện tổ ấm không chỉ bắt đầu từ bản thiết kế, mà còn được định hình bởi từng quyết định về vật liệu, nội thất và cách mọi người lựa chọn để “thổi hồn” vào không gian sống.

Trong bối cảnh ấy, Hệ thống Siêu thị Vật liệu Xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home vừa cho ra mắt TVC mới với thông điệp “Xây nhà, tới Hoa Sen Home”, một cách kể chuyện giàu cảm xúc về hành trình kiến tạo tổ ấm của gia đình Việt, nơi mỗi lựa chọn đều góp phần định hình nên một không gian sống trọn vẹn.

TVC “xây nhà, tới hoa sen home”: Khi hành trình xây nhà cần một điểm đến toàn diện

TVC mở ra bằng hình ảnh một gia đình bước vào giai đoạn dựng xây nên một mái ấm mới, nhưng xây nhà rồi mới biết rằng có quá nhiều thứ phải lo. Không gian sống vẫn còn ở trạng thái dang dở, như một khoảng trống chờ được lấp đầy bằng những lựa chọn mang tính cá nhân và cảm xúc.

Từ những băn khoăn rất đời thường về vật liệu hoàn thiện, màu sơn, thiết bị nhà bếp, nhà tắm, ánh sáng cho đến nội thất… câu chuyện được dẫn dắt như một hành trình tìm kiếm sự đồng điệu giữa công năng và thẩm mỹ, giữa nhu cầu sử dụng và cảm xúc sống.

Trong nhịp kể giàu tính điện ảnh, Hoa Sen Home xuất hiện như một không gian trải nghiệm liền mạch - nơi gia đình không chỉ lựa chọn sản phẩm, mà còn bước vào một hành trình khám phá toàn bộ “ngôn ngữ” của ngôi nhà tương lai. Từng khu vực trưng bày được mở ra như những lát cắt của đời sống: gian bếp ấm cúng, phòng tắm tiện nghi, ánh sáng và vật liệu hòa quyện trong một tổng thể thống nhất.

Hoa Sen Home vừa cho ra mắt TVC mới, khẳng định thông điệp mạnh mẽ: “Xây nhà, tới Hoa Sen Home”

Những chuyển động vui tươi của gia đình bốn thành viên tạo nên một mạch kể nhẹ nhàng, gần gũi nhưng vẫn giữ được tinh thần hiện đại của một thương hiệu đang mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm.

Đi cùng mạch hình ảnh là phần âm nhạc tươi sáng, giàu năng lượng, góp phần tạo nên bầu không khí gắn kết xuyên suốt TVC. Sự kết hợp giữa hình ảnh, chuyển động và âm nhạc giúp câu chuyện được truyền tải một cách tự nhiên, đồng thời làm nổi bật thông điệp “Xây nhà, tới Hoa Sen Home” như một lời gợi mở về giải pháp mua sắm một điểm đến dành cho gia đình hiện đại.

Hoa Sen Home và giải pháp kiến tạo hệ sinh thái One-stop shop cho ngôi nhà hiện đại

TVC không chỉ dừng lại ở câu chuyện gia đình, mà còn mở ra một lớp ý nghĩa khác về cách con người hiện đại tiếp cận hành trình xây nhà: liền mạch hơn, đồng bộ hơn và tập trung vào trải nghiệm tổng thể thay vì những lựa chọn rời rạc.

Hoa Sen Home được phát triển theo mô hình One-stop Shop, nơi hội tụ hơn 15.000 mã sản phẩm, trải dài từ vật liệu xây dựng cơ bản, vật tư hoàn thiện đến thiết bị nhà tắm, nhà bếp, nội thất và các giải pháp phụ trợ cho không gian sống. Sự đa dạng này vừa mang tính quy mô và còn hướng đến việc tạo nên một hệ sinh thái lựa chọn thống nhất cho từng nhu cầu khác nhau của khách hàng.

TVC vừa ra mắt của Hoa Sen Home là lời giải cho bài toán giải pháp trọn gói khi xây nhà.

Song hành cùng đó là hệ thống thương hiệu độc quyền như thiết bị nhà tắm Tuslo, thiết bị nhà bếp Lushine, gạch nhập khẩu cao cấp Lustra, Lustile, vật liệu xây dựng Luswell, sơn và chống thấm Luscoat, đèn Luscom, cửa Lusdoor… cùng hệ thống hơn 10 thương hiệu vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Bên cạnh đó, Hoa Sen Home còn phân phối đa dạng sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu như: Dulux, Toto, INAX, Arrow, BOSCH, Teka, Monalisa… góp phần hoàn thiện bức tranh sản phẩm đa tầng và có chiều sâu.

Từ cửa hàng đầu tiên ra mắt năm 2021, Hoa Sen Home đã mở rộng hơn 400 điểm bán trên toàn quốc, trong đó hơn 147 siêu thị được đầu tư theo định hướng trưng bày hiện đại, phân khu rõ ràng, tạo nên trải nghiệm tham khảo và lựa chọn mang tính trực quan cao.

Trên nền tảng vận hành thống nhất, hệ thống cam kết tiêu chuẩn “Đúng chất lượng, đúng tiêu chuẩn, đủ hóa đơn và được bảo hành”, đồng thời được hỗ trợ bởi hệ thống tổng kho ba miền và nền tảng quản trị ERP, đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng trong toàn bộ hành trình phục vụ công trình.

Từ những nền móng đã được xây dựng trong nhiều năm qua, Hoa Sen Home đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến toàn diện cho nhu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà ở của người Việt. Thông qua TVC mới, những giá trị đó được thể hiện một cách trực quan và gần gũi hơn. Đồng thời, thông điệp “Xây nhà, tới Hoa Sen Home” được tái hiện như sự đúc kết cho định hướng phát triển mà thương hiệu theo đuổi: mang đến hệ sinh thái vật liệu xây dựng và nội thất toàn diện, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của khách hàng trên hành trình kiến tạo tổ ấm.