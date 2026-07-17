Happy One Sora cất nóc đúng tiến độ, khẳng định cam kết phát triển dự án của Vạn Xuân Group

Lễ Cất nóc và Hoàn thành phần thô dự án Happy One Sora diễn ra sáng 17/7 tại TP.HCM, ghi nhận bước chuyển từ giai đoạn thi công kết cấu sang hoàn thiện, mở ra hành trình hiện thực hóa không gian sống - tổ ấm trong mơ dành cho cư dân tương lai.