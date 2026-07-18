Tài sản trung tâm, dòng tiền 24/7: Công thức tạo dòng tiền bền vững tại Lam Ngọc Vinhomes Pearl Bay

Không chỉ sở hữu quỹ đất hiếm trên trục Trần Phú - cung đường ven biển đắt giá bậc nhất Nha Trang, Lam Ngọc - phân khu cuối cùng tại Vinhomes Pearl Bay còn hội tụ những yếu tố tạo nên một tài sản khai thác thực sự: dòng khách quốc tế ổn định, hệ sinh thái du lịch, thương mại quy mô lớn và mô hình vận hành chuyên nghiệp.

Tài sản nằm trên “đường đi” của dòng tiền

Hiện thực hóa quy hoạch tầm nhìn đến năm 2040, Nha Trang đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi vai trò không còn dừng ở một điểm đến nghỉ dưỡng mà mở rộng sang trung tâm dịch vụ, thương mại và kinh tế biển của cả khu vực Nam Trung Bộ.

Lợi thế này được củng cố bởi hệ thống hạ tầng liên tục hoàn thiện. Một đầu là sân bay quốc tế Cam Ranh - cửa ngõ đón khách quốc tế, một đầu là Khu kinh tế Vân Phong với định hướng phát triển cảng biển, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Trong khi đó, cao tốc TP.HCM - Nha Trang thông xe toàn tuyến đã đưa thời gian di chuyển bằng đường bộ xuống còn khoảng 4 - 5 giờ, gia tăng mạnh kết nối vùng và hoạt động giao thương.

Tại hồng tâm của trục kinh tế năng động đó, Vinhomes Pearl Bay tại số 9 Trần Phú sở hữu địa thế hiếm có ngay mặt tiền cung đường ven biển đắt giá nhất Nha Trang. Với quy mô 33,8ha, dự án đóng vai trò là mắt xích độc nhất kết nối liền mạch đất liền với “đảo thiên đường” Hòn Tre qua ga cáp treo Vinpearl ngay kế cận. Đây là lợi thế giúp dự án đón đồng thời nhiều nguồn khách, gồm khách nghỉ dưỡng, khách MICE, khách thương mại và cộng đồng chuyên gia, doanh nhân.

Vinhomes Pearl Bay với quy mô 33,8ha là mắt xích kết nối liền mạch đất liền với đảo Hòn Tre qua ga cáp Vinpearl sát bên cạnh

Đồng thời, chính sự giao thoa của các dòng khách tạo nên yếu tố quan trọng nhất đối với bất động sản thương mại: nguồn cầu khai thác liên tục, thay vì phụ thuộc vào tính mùa vụ.

Theo nhận định của các chuyên gia, Nha Trang đang bước vào chu kỳ phát triển tương tự như Miami hay Gold Coast trước đây. Ở giai đoạn chuyển dịch sang vai trò trung tâm tài chính - dịch vụ biển cao cấp, những quỹ đất ven biển có quy mô lớn tại lõi trung tâm như trục Trần Phú sẽ là biểu tượng của sự khan hiếm, là chiếc phễu hút dòng tiền của cả khu vực trong nhiều thập kỷ tới.

Mô hình tạo dòng tiền 24/7

Nếu vị trí quyết định khả năng thu hút khách thì mô hình vận hành sẽ quyết định khả năng chuyển lượng khách đó thành doanh thu.

Là mảnh ghép cuối của Vinhomes Pearl Bay, Lam Ngọc được phát triển theo mô hình thương mại, dịch vụ hoạt động xuyên suốt cả ngày. Chuỗi Boutique Hotel, hệ thống cửa hàng, nhà hàng, lounge, dịch vụ giải trí cùng các tiện ích như bãi biển riêng, công viên chủ đề và bể bơi 1.000 m² tạo nên hành trình trải nghiệm khép kín, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đây cũng là cơ chế tạo ra dòng tiền thật cho chủ sở hữu. Càng nhiều khách, thời gian lưu trú càng dài, tần suất chi tiêu càng lớn thì hiệu quả khai thác của bất động sản càng được cải thiện.

Là mảnh ghép cuối cùng của dự án, Lam Ngọc mang đến mô hình khai thác 24/7 để tối đa dòng lợi nhuận

Giá trị lâu dài của Lam Ngọc được bảo chứng bởi yếu tố khan hiếm. Toàn khu chỉ sở hữu số lượng giới hạn 337 sản phẩm, bao gồm các dãy nhà liền kề, biệt thự đơn lập sát biển và cụm Boutique Hotel cao 8 tầng. Nguồn cung giới hạn vừa góp phần bảo toàn giá trị tài sản vừa tạo lợi thế trong khai thác lâu dài.

Bên cạnh đó, sức mạnh vận hành của Lam Ngọc được hậu thuẫn bởi hệ sinh thái Vingroup. Vinpearl đóng vai trò thu hút và duy trì dòng khách du lịch cao cấp, trong khi Vincom Retail quy hoạch ngành hàng và tổ chức hoạt động thương mại nhằm duy trì sức sống cho toàn khu. Việc khai thác được vận hành theo mô hình chuyên nghiệp giúp chủ sở hữu giảm đáng kể áp lực quản lý, đồng thời tối ưu khả năng tạo doanh thu từ tài sản.

Theo kế hoạch, Lam Ngọc sẽ bàn giao từ quý I/2027, sẵn sàng đón mùa du lịch cao điểm ngay trong năm đầu vận hành. Song song với tiến độ xây dựng, chủ đầu tư đang áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính “Nửa thập kỷ không lo lãi suất”, khóa trần lãi vay tối đa 6%/năm trong 60 tháng đối với khách hàng giao dịch trước ngày 20/7/2026. Đây là cơ hội vàng để nhà đầu tư sở hữu tài sản thương mại vịnh biển khan hiếm mà hoàn toàn không phải bận tâm về biến động thị trường.

Lam Ngọc giới hạn chỉ 337 sản phẩm, mang đến mô hình vừa ở vừa kinh doanh tối ưu

Trong bối cảnh Nha Trang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, những tài sản có khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động khai thác đang trở thành lựa chọn của nhiều nhà đầu tư dài hạn. Với lợi thế vị trí trung tâm, nguồn khách sẵn có, hệ sinh thái hoàn chỉnh, Lam Ngọc vừa tạo dựng một nền tảng cho dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh, vừa gia tăng giá trị trong dài hạn nhờ lực đẩy của kinh tế biển và tính khan hiếm của nguồn cung.