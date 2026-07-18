Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Sao Mai Central Point và lợi thế của quỹ đất trung tâm

P.V

Xét riêng trong ngành địa ốc, mọi chỉ số đều có thể biến động theo thời gian, nhưng quỹ đất tại các vị trí trung tâm luôn mang tính “hữu hạn”. Cùng với quá trình đô thị hóa, quy luật cung – cầu ngày càng phát huy rõ tác động khi những quỹ đất có vị trí đẹp, pháp lý minh bạch và quy hoạch đồng bộ trở nên khan hiếm hơn. Điều này đưa các dự án tọa lạc tại lõi đô thị như như Sao Mai Central Point dần trở thành những “tuyệt phẩm” được giới đầu tư và người mua ở thực đặc biệt quan tâm.

hinh-1-quy-dat-trung-tam-quy-mo-lon-va-dong-bo-nhu-sao-mai-central-point-dang-tro-thanh-hang-hiem-duoc-san-don-rao-riet-tren-thi-truong-phia-tay.jpg
Quỹ đất trung tâm quy mô lớn và đồng bộ như Sao Mai Central Point đang trở thành “hàng hiếm” được săn đón ráo riết trên thị trường phía Tây Thanh Hóa.

Sự bão hòa của số lượng và cơn khát của chất lượng

Nhìn lại thị trường những năm qua, không khó để thấy các dự án phân lô bán nền ở vùng xa xuất hiện ngày càng nhiều. Nguồn cung dồi dào đến mức dư thừa khiến nhà đầu tư rơi vào ma trận của những lời hứa hẹn. Tuy nhiên, khi dòng tiền thông minh bắt đầu thanh lọc thị trường, người ta chợt nhận ra: Việc sở hữu một mảnh đất ở nơi ai cũng có thể sở hữukhông mang lại lợi thế cạnh tranh.

Ngược lại, tại các lõi đô thị trung tâm, bức tranh hoàn toàn trái ngược. Nhu cầu thường duy trì ở mức cao trong khi nguồn cung mới ngày càng hạn chế. Giới tinh hoa và các nhà đầu tư dài hạn không tìm kiếm số lượng; họ tìm kiếm sự khan hiếm. Một quỹ đất vừa nằm trong quy hoạch phát triển lõi của khu vực, vừa có hạ tầng kết nối hoàn hảo chính là báu vật mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng muốn bỏ túi, bởi theo quy luật kinh tế học căn bản: Cái gì càng khan hiếm, giá trị càng định vị ở nấc thang cao hơn.

hinh-2-so-huu-san-pham-tai-sao-mai-central-point-giai-doan-dau-la-chien-luoc-don-dau-du-dia-tang-gia-manh-me-nho-quy-luat-khan-hiem-cua-bat-dong-sa.png
Sở hữu sản phẩm tại Sao Mai Central Point giai đoạn đầu là chiến lược đón đầu dư địa tăng giá mạnh mẽ nhờ quy luật khan hiếm của bất động sản lõi.

Sao Mai Central Point: Lời giải cho cơn khát quỹ đất vàng phía Tây

Sự khan hiếm này không còn là lý thuyết, mà đang hiển hiện rõ nét tại tâm điểm phát triển phía Tây Thanh Hóa - cụ thể là xã Triệu Sơn. Với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa thần tốc, quỹ đất sạch quy mô lớn tại trung tâm hành chính - kinh tế của xã đã không còn nhiều. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Khu đô thị mới Sao Mai Triệu Sơn (Sao Mai Central Point) được ví như một “cơn mưa giải nhiệt” cho thị trường.

Sở hữu quy mô gần 44 ha ngay mặt tiền trục huyết mạch Quốc lộ 47C, Sao Mai Central Point chiếm giữ vị trí trung tâm độc bản tại Triệu Sơn. Đây là quỹ đất vàng hiếm hoi còn sót lại được quy hoạch một cách bài bản, đồng bộ và có quy mô tầm cỡ đô thị vệ tinh hiện đại.

Sự hữu hạn của dự án không chỉ nằm ở vị trí địa lý, mà còn ở giá trị tích hợp: Nó vừa là trung tâm giao thương sầm uất, vừa liền kề các tiện ích công cộng hiện hữu, lại vừa mang không gian sống chuẩn mực cao cấp. Khi một quỹ đất hội tụ đủ các yếu tố “vàng” này được tung ra, nó lập tức trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu, mức độ cạnh tranh trong việc sở hữu sản phẩm cũng gia tăng.

hinh-3-su-ket-hop-hoan-hao-giua-ha-tang-giao-thong-hien-dai-va-khong-gian-song-xanh.jpg
Sự kết hợp hoàn hảo giữa hạ tầng giao thông hiện đại và không gian sống xanh tạo nên giá trị nội tại độc bản, đẩy cầu thị trường vượt xa nguồn cung.

Cơ hội tốt nhất chỉ dành cho những người đến sớm nhất. Khi các phân khu tại Sao Mai Central Point dần được lấp đầy, hạ tầng nội khu hoàn thiện và các thương hiệu lớn đổ về kinh doanh tại các dãy shophouse, nguồn cung sơ cấp sẽ chính thức khép lại.

Khi thị trường chuyển sang giai đoạn giao dịch thứ cấp, mức giá sẽ hoàn toàn do sự khan hiếm và nhu cầu thực tế của thị trường định đoạt. Sở hữu một sản phẩm tại Sao Mai Central Point thời điểm này không chỉ là một quyết định đầu tư bất động sản đơn thuần, mà là tấm vé sở hữu một “tài sản phiên bản giới hạn” có biên độ tăng giá tốt theo thời gian.

PHÒNG KINH DOANH BĐS – TẬP ĐOÀN SAO MAI

Địa chỉ: 326 Hùng Vương, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

Hotline: 0939 100 699

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BĐS TẠI THANH HÓA

Địa chỉ: QL47C, Khu đô thị mới Sao Mai Triệu Sơn, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hotline: 0357 997 338

P.V
#Sao Mai Central Point #quỹ đất trung tâm #Triệu Sơn #đầu tư bất động sản #đô thị hóa #khu đô thị mới #thị trường phía Tây

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe