Công ty CP Bluemarq Group mất cổ đông lớn

TPO - Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra 546.200 cổ phiếu DXG của Công ty CP Bluemarq Group (tên trước đây Tập đoàn Đất Xanh - mã chứng khoán: DXG) để giảm sở hữu từ 5% về 4,96% vốn điều lệ.

Tuần qua, VN-Index giảm 40,89 điểm xuống 1.787,45 điểm. Khối lượng khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 651 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 16.541 tỷ đồng/phiên. HNX-Index cũng giảm 12,06 điểm về mức 291,7 điểm.

Trên sàn HoSE nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 88,85 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 2.157 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 2,66 triệu đơn vị, giá trị mua ròng gần 71 tỷ đồng.

Với thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 5 phiên với 0,93 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 17 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 13 - 17/7 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 87,1 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 2.104 tỷ đồng.

Mẹ chủ tịch ngân hàng mua mạnh cổ phiếu

Bà Trần Thị Lâm đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán: VBB) trong thời gian từ 22/7-21/8. Lý do được bà Lâm đưa ra là để gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần. Nếu giao dịch thành công, bà Lâm sẽ nâng sở hữu tại Vietbank từ 239.748 cổ phiếu lên 1,88% vốn điều lệ, tương ứng 22,2 triệu cổ phiếu. Ước tính, bà Lâm cần chi khoảng 315 tỷ đồng để tăng sở hữu.

Bà Trần Thị Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Lâm.

Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank là ông Dương Nhất Nguyên - con trai bà Lâm được bổ nhiệm từ tháng 4/2021. Ông Nguyên đang sở hữu hơn 56,8 triệu cổ phiếu VBB, tương đương 4,8% vốn điều lệ ngân hàng.

Ông Lê Quốc Đoàn - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DBC với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Ông Đoàn đăng ký mua vào trong giai đoạn 17/7 - 14/8. Ước tính, ông Đoàn dự chi khoảng 17 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên.

Lệnh mua của ông Đoàn xuất hiện khi giá cổ phiếu DBC đang xuống khá mạnh. Từ đỉnh 27.500 đồng/cổ phiếu hồi tháng 8/2025, giá hiện tại đã rơi gần 37%, xuống vùng đáy thấp nhất kể từ tháng 5/2024.

Trước ông Đoàn, một cổ đông có liên quan người nội bộ khác của DBC là ông Nguyễn Văn Vượng - anh trai bà Nguyễn Thị Mai Hương - thành viên Ban kiểm soát DBC đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian từ 16/7 - 14/08. Ước tính, số tiền dự chi của ông Vượng khoảng 5 tỷ đồng.

Bluemarq Group mất cổ đông lớn

Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra 546.200 cổ phiếu DXG của Công ty CP Bluemarq Group (tên trước đây Tập đoàn Đất Xanh - mã chứng khoán: DXG) để giảm sở hữu từ 5% về 4,96% vốn điều lệ.

Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 515.000 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 200.000 cổ phiếu, quỹ Gates Investments Limited bán ra 100.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua vào 268.800 cổ phiếu DXG.

Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra 546.200 cổ phiếu DXG của Công ty CP Bluemarq Group.

Như vậy, sau giao dịch, nhóm quỹ Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Bluemarq Group. Trước đó, vào ngày 12/6, nhóm Dragon Capital cũng bán ra 2,6 triệu cổ phiếu DXG. Trên thị trường chứng khoán, từ ngày 24/12/2025 đến 17/7, cổ phiếu DXG giảm hơn 23% từ 15.920 đồng về 12.200 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu, đơn vị liên quan ông Đặng Tiến Sỹ - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) - đăng ký bán toàn bộ 2.513.929 cổ phiếu VNS, giảm sở hữu về 0 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/7-18/8.

Trước đó, Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu đã bán 909.091 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 5,04% về 3,7% vốn điều lệ. Trên thị trường chứng khoán, từ ngày 25/2-15/7, cổ phiếu VNS đã giảm 17%, từ 9.470 đồng về 7.860 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII tiếp tục mua thêm 1.092.100 cổ phiếu PC1 của Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) để nâng sở hữu lên 5,38% vốn điều lệ PC1. Sau giao dịch, nhóm cổ đông liên quan Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) đã sở hữu gần 43,4 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 10,55% vốn điều lệ.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) trước đó mua 14,1 triệu cổ phiếu PC1 để nâng sở hữu lên 7,54% vốn điều lệ. Sau giao dịch, VietinBank Capital trở thành cổ đông lớn tại Tập đoàn PC1.

Tính tới cuối năm 2025, PC1 chỉ có một cổ đông lớn là ông Trịnh Văn Tuấn, sở hữu 21,38% vốn điều lệ. Như vậy, sau biến cố lãnh đạo và cổ phiếu lao dốc, PC1 có thêm 2 nhóm cổ đông lớn là CII và VietinBank Capital.