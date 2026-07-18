Nữ chủ tịch tập đoàn kiến nghị 'nóng' về luồng vốn xanh

TPO - Bà Nguyễn Thị Nga - Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG - kiến nghị Chính phủ hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh đầu tư vào các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn. Trong đó, cần xác định rõ đối tượng thụ hưởng, tiêu chí, nguồn kinh phí, thời hạn hỗ trợ và cơ chế giám sát để bảo đảm minh bạch, tránh lợi dụng chính sách.

"Luồng vốn xanh" cho doanh nghiệp

Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra sáng 18/7, nhiều kiến nghị sát thực tiễn được gửi tới Chính phủ, tập trung vào các vấn đề lớn như tín dụng, đất đai, phát triển thị trường trong nước.

Bà Nguyễn Thị Nga - Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) - đề xuất ba nhóm giải pháp lớn nhằm khơi thông nguồn lực và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân.

Bà Nguyễn Thị Nga nêu kiến nghị. Ảnh: VGP.

Theo bà Nga, một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững là tín dụng xanh. Dù dư nợ tín dụng xanh đã vượt 700.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% mỗi năm, nhưng hiện mới chiếm khoảng 4,3% tổng dư nợ. Từ đó, bà Nga kiến nghị Chính phủ hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh đầu tư vào các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn.

Theo đề xuất, chính sách cần xác định rõ đối tượng thụ hưởng, tiêu chí, nguồn kinh phí, thời hạn hỗ trợ và cơ chế giám sát để bảo đảm minh bạch, tránh lợi dụng chính sách. Cùng với đó, cần sớm triển khai thống nhất danh mục phân loại tín dụng xanh quốc gia; có hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, quy trình xác nhận, đồng thời nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ tổ chức tín dụng như tái cấp vốn ưu đãi, chia sẻ rủi ro và huy động nguồn vốn dài hạn.

Để gỡ khó trong tiếp cận vốn của doanh nghiệp, ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - đề xuất mở rộng hình thức cho vay dựa trên dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng và dữ liệu kinh doanh thay vì chỉ phụ thuộc vào tài sản bảo đảm. Theo đó, có thể nghiên cứu dành tỷ lệ khoảng 1-2% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng cho nhóm doanh nghiệp này. Đặc biệt, ông cho rằng, câu chuyện tiền thuê đất đang trở thành áp lực lớn với nhiều doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Ông Đặng Hồng Anh tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Về việc này, ông Đặng Hồng Anh dẫn thực tế một số hội viên tại Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ có tiền thuê đất tăng mạnh qua các giai đoạn. Từ mức 600 triệu đồng trong giai đoạn 2016-2020, tiền thuê đất tăng lên 4,3 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 và lên 20,8 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030, tương đương tăng khoảng 35 lần so với thời điểm ban đầu. Có doanh nghiệp phản ánh tiền thuê đất đã chiếm tới 50% doanh thu thuần trong năm 2025.

Từ thực tế này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiến nghị rà soát phương pháp, tỷ lệ và chu kỳ xác định đơn giá thuê đất, tránh tình trạng điều chỉnh đột biến khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong duy trì hoạt động.

80% nguồn vốn huy động là ngắn hạn

Phản hồi các kiến nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết, thời gian qua việc điều hành chính sách lãi suất gặp nhiều thách thức do nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng cao trong khi nguồn huy động còn hạn chế. Theo ông, khi chi phí huy động vốn đầu vào tăng, lãi suất cho vay cũng chịu áp lực tăng theo, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn. Ảnh: VGP.

Ngân hàng Nhà nước thời gian qua đã điều hành theo hướng giảm áp lực cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng để duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý. Thống đốc Phạm Đức Ấn cũng cho biết, hiện khoảng 80% nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng là ngắn hạn, chỉ khoảng 20% là trung và dài hạn, trong khi nhu cầu vay vốn dài hạn của doanh nghiệp ngày càng lớn.



Cơ quan quản lý đang nghiên cứu các giải pháp như huy động thêm nguồn vốn từ bên ngoài, mở rộng đối tượng được vay ngoại tệ phục vụ nhập khẩu đầu tư và phát triển thêm các kênh vốn khác cho doanh nghiệp.

Một trong những hướng đi được đề cập là sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, cho phép ngân hàng thương mại được lựa chọn thực hiện dịch vụ quản lý tài sản để phục vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển thị trường vốn, giảm áp lực cung ứng vốn trung và dài hạn từ hệ thống ngân hàng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: VGP.

Giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết Bộ sẽ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét để sửa đổi, bổ sung việc chuyển đổi công năng nhà ở trong Luật Nhà ở năm 2023.

Ông Minh thông tin thêm, tính đến chiều 17/7, tồn đọng của bất động sản thương mại (loại hình cho thuê 50 năm) trên toàn quốc hiện nay là 22.300 căn hộ các loại. Do đó, tới đây khi sửa đổi các luật, cần có hướng xử lý để giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ cho toàn bộ hệ thống bất động sản tồn đọng cho đến thời điểm hiện nay.