24 dự án có tổng vốn hơn 24.000 tỷ đầu tư vào Lào Cai

TPO - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh Lào Cai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 24 dự án với tổng vốn đăng ký 24.000 tỷ đồng.

Sáng 17/7, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương; đại sứ các quốc gia; đại diện các tổ chức quốc tế; đại diện cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - nhấn mạnh, đây là hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên của tỉnh sau hợp nhất, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, nội lực mạnh hơn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu chào mừng hội nghị.

Ông Dương Quốc Huy nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của tỉnh: "Thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương", "Doanh nghiệp phát tài - Lào Cai phát triển". Lào Cai cam kết tiếp tục kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn và thuận lợi.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung nghiên cứu, đầu tư có chất lượng vào 5 lĩnh vực mũi nhọn mà địa phương có lợi thế như: Phát triển hạ tầng dịch vụ logistics và kinh tế cửa khẩu; công nghiệp chế biến sâu và năng lượng tái tạo; dịch vụ du lịch đăng cấp quốc tế và công nghiệp văn hóa; phát triển nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao; phát triển đô thị, dịch vụ lưu trú hiện đại, xây dựng nông thôn mới bản sắc.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ban, ngành Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lào Cai để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù; ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để sớm hoàn thiện các dự án giao thông động lực mang tính liên vùng, liên quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại hội nghị.

Đối với tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức trẻ và năng lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt để tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng các nhân tố thu hút đầu tư, nâng cao nắng lực cạnh tranh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh khẳng định tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp; phát huy hiệu quả Tổ công tác hỗ trợ đầu tư và đường dây nóng do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo; khẩn trương giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm".

Tại Hội nghị, ông Yasushi Saito - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Erex, Nhật Bản - cho biết, trong quá trình nghiên cứu và triển khai các dự án tại Việt Nam, nhận thấy Lào Cai là một địa phương có nhiều lợi thế nổi bật để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Ông mong muốn, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, logistics, các khu và cụm công nghiệp, đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Các nhà tài trợ trao bảng tượng trưng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai.

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Lào Cai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 24 dự án với tổng vốn đăng ký 24.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng khu, cụm công nghiệp, điện mặt trời, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp chế biến, nhà ở thương mại...