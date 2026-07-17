Mô hình giúp gần 100% sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp

TPO - Theo PGS.TS Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, sinh viên không chỉ học lý thuyết mà được tiếp cận các bài toán thực tế từ doanh nghiệp, làm việc theo dự án và giải quyết các vấn đề ngay trong quá trình học. Nhờ mô hình này, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp hiện đạt gần 100%, đặc biệt ở các ngành công nghệ thông tin và vi mạch bán dẫn.

Chiều 16/7, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với UBND phường Hòa Khánh (TP. Đà Nẵng) tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia - Hòa Khánh 2026.

Các diễn giả chia sẻ về vai trò của nhà trường trong khởi nghiệp. Ảnh: Giang Thanh.

Tại diễn đàn, PGS, TS. Hoàng Văn Hải - nguyên Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp là một trong những yếu tố quyết định để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Theo ông Hải, khởi nghiệp không chỉ cần ý tưởng mà còn phải được xây dựng trên nền tảng kiến thức bài bản và trải nghiệm thực tiễn. Trong thời gian công tác tại ĐH Quốc gia Hà Nội, ông luôn chủ trương đưa giảng viên, sinh viên đến gần hơn với doanh nghiệp để thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.

"Nếu trường đại học cần mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn thì doanh nghiệp cũng phải coi trọng giá trị của tri thức, nghiên cứu khoa học trong giải quyết các bài toán phát triển", ông Hải nói.

Theo PGS.TS Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, các trường đại học kỹ thuật cần trở thành nơi khởi nguồn của các ý tưởng đổi mới sáng tạo, từ nghiên cứu khoa học đến thương mại hóa công nghệ.

Thời gian qua, trường đã đưa học phần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào chương trình đào tạo chung cho toàn bộ sinh viên, đồng thời, xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên sâu về khởi nghiệp, giáo dục STEM và tư duy đổi mới sáng tạo.

Các chuyên gia đề xuất khuyến khích đặt hàng sinh viên giải bài toán thực tiễn của doanh nghiệp.

Một trong những đổi mới đáng chú ý là việc áp dụng phương pháp Design Thinking (tư duy thiết kế) và Project-based Learning (học tập qua dự án) trong đào tạo. Nhờ vậy, sinh viên không chỉ học lý thuyết mà được tiếp cận các bài toán thực tế từ doanh nghiệp, làm việc theo dự án và giải quyết các vấn đề ngay trong quá trình học. Theo ông Nam, nhờ mô hình này, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp hiện đạt gần 100%, đặc biệt ở các ngành công nghệ thông tin và vi mạch bán dẫn.

Phong trào khởi nghiệp trong sinh viên cũng đang phát triển tích cực. Mỗi năm, trong khoảng 2.000 sinh viên tốt nghiệp của trường đã có hàng chục người lựa chọn thành lập doanh nghiệp riêng. Nhiều cựu sinh viên đã xây dựng được doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất.

“Các trường đại học luôn sẵn sàng giải quyết những bài toán thực tiễn từ doanh nghiệp và xã hội. Chính quyền địa phương đóng vai trò là đầu mối kết nối, gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền, thúc đẩy đổi mới sáng tạo đi vào thực chất”, ông Nam nói.