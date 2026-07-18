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Thủ tướng: Sắp xếp, thay thế vị trí cán bộ theo kết quả làm việc

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng, trước Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cấp có thẩm quyền và Chính phủ sẽ tiến hành theo thẩm quyền việc sắp xếp, bố trí, thay thế một số vị trí cán bộ theo kết quả làm việc.

Công khai mọi trả lời kiến nghị

Sáng 18/7, phát biểu kết luận Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm những kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền và đã đủ căn cứ pháp lý. Với những vấn đề cơ chế, chính sách cần sửa đổi hoặc vượt thẩm quyền phải đề xuất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, tất cả những trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp phải được công khai và sẽ được đăng tải công khai để cộng đồng doanh nghiệp, người dân đánh giá. Thủ tướng chỉ rõ có tình trạng khi doanh nghiệp hỏi thì các bộ trả lời là theo khoản này, điều này của luật này, nghị định này, thông tư này, đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định pháp luật triển khai.

"Chúng tôi cho rằng cách làm việc đó cũng tốt nhưng chưa hiệu quả và chưa đi được đến cùng”, Thủ tướng nói và cho rằng, công khai là phương pháp tốt nhất để vừa giám sát, vừa đánh giá hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cốt lõi của hội nghị là chuyển mạnh từ nhận diện, tháo gỡ khó khăn sang hoàn thiện nền tảng kiến tạo phát triển. "Thể chế không còn là điểm nghẽn nhưng để thực sự trở thành nền tảng kiến tạo phát triển mạnh mẽ hơn thì vẫn phải tiếp tục hoàn thiện thời gian tới", Thủ tướng nhấn mạnh.

“Dứt khoát chấm dứt quy định chồng chéo, thủ tục hành chính bất hợp lý, các cách hiểu khác nhau và thái độ né tránh trách nhiệm”, Thủ tướng chỉ đạo.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thiện thể chế và cải cách thực chất, mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính. Đây chính là nền tảng cho kiến tạo phát triển trong thời gian tới. Các dự án luật có nghị định, thông tư hướng dẫn phải được trình kèm, công bố công khai để các doanh nghiệp, người dân đóng góp ý kiến.

Các bộ trưởng, chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo

Đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tiếp tục phát triển lành mạnh thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; ưu tiên phát triển thị trường vốn trong nước làm kênh huy động vốn dài hạn.

Bộ Tài chính, các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư; khẩn trương rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, kéo dài, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kiểm soát tốt lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng với doanh nghiệp và điều hành hạn mức tăng trưởng tín dụng với các tổ chức tín dụng một cách linh hoạt.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý các bộ, ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí logistics, kiểm tra chuyên ngành và các chi phí tuân thủ không cần thiết; thực hiện quản lý rủi ro, giảm kiểm tra chồng chéo, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng, trước Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc chờ hướng dẫn đối với những vấn đề pháp luật đã quy định rõ.

Thủ tướng cho biết, cấp có thẩm quyền và Chính phủ sẽ tiến hành theo thẩm quyền việc sắp xếp, bố trí, thay thế một số vị trí cán bộ theo kết quả làm việc.

Các cơ quan phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; phân cấp, phân quyền nhưng phải đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tái cơ cấu SCIC và EVN

Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và đẩy mạnh cổ phần hóa, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 8 và báo cáo đề án tái cơ cấu SCIC. Bộ Công Thương xây dựng Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với thị trường điện cạnh tranh, báo cáo trong quý III/2026.

Luân Dũng
#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Thay thế cán bộ theo kết quả công việc #Cắt giảm thủ tục hành chính #Tăng trưởng hai con số

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