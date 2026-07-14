Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nghệ An áp dụng '3 không' với người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ

Thu Hiền

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định tỉnh sẽ áp dụng chế tài "3 không" đối với người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ, quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Chiều 13/7, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, Nghệ An sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5-11,5% trong năm 2026, với trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, giải ngân vốn và cải cách hành chính.

Theo ông Võ Trọng Hải, UBND tỉnh sẽ rà soát kịch bản tăng trưởng, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng địa phương và phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi từng lĩnh vực để bảo đảm hoàn thành mục tiêu.

img-7479-410359.jpg
Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX.

Điểm nhấn trong chỉ đạo lần này là việc áp dụng chế tài “3 không” đối với người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ, gồm: “Không hoàn thành, không giữ vị trí, không tiếp tục phân công nhiệm vụ tương đương”. Đồng thời, tỉnh sẽ thực hiện cơ chế “giải quyết ngay trong ngày, dứt điểm ngay trong tuần” đối với các thủ tục về đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Xác định đầu tư công là động lực tăng trưởng quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026; tăng cường hoạt động của 5 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc, điều chuyển vốn và đôn đốc tiến độ.

Nghệ An cũng sẽ tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cảng nước sâu Cửa Lò, Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt.

Về tài chính, tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất và xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư. Đồng thời, triển khai Đề án chỉnh trang đô thị với nguồn lực khoảng 1.700 tỷ đồng và phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu 2.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

img-7600-881510.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cấp xã.

Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, ông Võ Trọng Hải cho biết, Nghệ An vẫn đối mặt với nhiều áp lực khi để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, quý III phải tăng 11,89% và quý IV phải tăng 13,14%. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xử lý đất đai và cải cách hành chính vẫn là những điểm nghẽn cần tập trung khắc phục.

Nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định: "Đã nhận diện được điểm nghẽn thì phải tháo gỡ; đã giao nhiệm vụ thì phải rõ trách nhiệm; đã cam kết tiến độ thì phải có kết quả cụ thể. Không để tình trạng nhận diện rất đúng nhưng xử lý chậm; nói nhiều nhưng chuyển biến ít; giao việc nhưng không rõ trách nhiệm".

Thu Hiền
#Nghệ An #Chế tài 3 không #Tăng trưởng #Giải ngân #Đầu tư công #Chỉnh trang đô thị #Chủ tịch Võ Trọng Hải

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe