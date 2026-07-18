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Vì sao giá vàng chưa vượt 150 triệu đồng/lượng?

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (18/7), giá vàng trong nước quay đầu tăng theo đà phục hồi của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, vàng miếng SJC vẫn chưa thể chinh phục mốc 150 triệu đồng/lượng khi giá quốc tế chưa bứt phá và khoảng cách với giá trong nước vẫn ở mức cao.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu... cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC lên mức 147,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

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Giá vàng trong nước vẫn loay hoay dưới mốc 150 triệu đồng/lượng (ảnh: Như Ý).

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo xu hướng chung. Theo đó, vàng nhẫn SJC, Phú Quý được niêm yết quanh mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng SJC khoảng 500.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết lên 4.017 USD/ounce, tăng 29 USD so với sáng qua, tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá ngân hàng.

Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước tăng chủ yếu do diễn biến tích cực của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, đà tăng vẫn khá thận trọng khi thị trường quốc tế chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để đưa giá vàng vượt các vùng kháng cự quan trọng. Đồng thời, đồng USD vẫn duy trì ở mức cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa vội cắt giảm lãi suất khiến dòng tiền chưa đổ mạnh vào kim loại quý.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới quy đổi hiện vẫn ở mức gần 20 triệu đồng/lượng, trong khi nhu cầu giao dịch trong nước không quá đột biến. Điều này khiến giá vàng miếng SJC dù phục hồi nhưng vẫn quanh quẩn dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng, thay vì bứt phá như những giai đoạn trước.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.254 đồng/USD, không đổi so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.030 - 26.440 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 26.400 - 26.420 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
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