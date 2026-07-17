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Bộ trưởng Tài chính: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh lại kịch bản tăng trưởng

Việt Linh

TPO - Tại hội nghị sơ kết 6 tháng ngành tài chính, Bộ trưởng Tài chính yêu cầu, tất cả đơn vị trực thuộc phải tham mưu cho chính quyền địa phương rà soát toàn bộ kịch bản tăng trưởng. Các tập đoàn, tổng công ty lớn cũng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ này.

Thu ngân sách vượt 1,5 triệu tỷ đồng

Ngày 17/7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ. Đến ngày 30/6, chi ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán.

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Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Tài chính. Ảnh: TN.

Niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục được củng cố. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 6 tháng đạt trên 34,6 tỷ USD, tăng 61%. Trong 6 tháng, 169.842 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Cả nước hiện có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động.

Về kết quả hoạt động của 20 doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu, doanh thu hợp nhất 6 tháng ước đạt 1,35 triệu tỷ đồng, bằng 56,9% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 88,3 nghìn tỷ đồng, bằng 77,2% kế hoạch.

Đối với đầu tư công, giải ngân tính đến hết ngày 30/6 đạt 356,9 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch Thủ tướng giao.

Hệ thống tổ chức của ngành tài chính đã giảm khoảng 3.600 đầu mối. Bộ thực hiện tinh giản 83 trường hợp; sắp xếp 8 cơ sở giáo dục thuộc và trực thuộc thành 4 cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Tài chính thẳng thắn nhìn nhận, tăng trưởng 6 tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu đề ra, trong khi rủi ro lạm phát gia tăng. Xung đột địa chính trị tiếp tục gây sức ép lên giá năng lượng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và nguồn thu ngân sách. Giải ngân đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành chưa đạt như kỳ vọng.

Xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy còn chậm, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực công. Việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế dù đã được cải thiện nhưng có thời điểm còn chậm, thủ tục chưa thực sự thông suốt.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh nhất

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu, tất cả đơn vị trực thuộc phải tham mưu cho chính quyền địa phương rà soát toàn bộ kịch bản tăng trưởng của cơ quan, đơn vị và địa phương. Các tập đoàn, tổng công ty lớn cũng phải khẩn trương thực hiện nhiệm vụ này.

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Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Người đứng đầu ngành Tài chính cũng nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát, khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất; xử lý nợ đọng thuế; làm sạch dữ liệu người nộp thuế và cập nhật hằng ngày, theo thời gian thực số doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Cơ quan quản lý phải nắm sát đối tượng nộp thuế, từ đó hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nhanh nhất, tốt nhất, thuận lợi nhất.

Bộ trưởng Tài chính đặt ra yêu cầu người nộp thuế có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, mà không phải trực tiếp gặp cán bộ thuế; các địa phương, bộ, ngành rà soát kỹ tiến độ, tập trung tháo gỡ vướng mắc với đầu tư công. Công tác chuẩn bị dự án phải được đặc biệt coi trọng; chuẩn bị tốt sẽ giúp đẩy nhanh giải ngân, hạn chế điều chỉnh nhiều lần và nâng cao hiệu quả đầu tư.

6 tháng cuối năm, nhiệm vụ của ngành tài chính được xác định rất nặng nề. Để tăng trưởng cả năm đạt từ 10% trở lên, nền kinh tế phải phấn đấu tăng 11,9% trong nửa cuối năm, trong khi tình hình kinh tế và địa chính trị toàn cầu được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Việt Linh
#Tài chính #kịch bản tăng trưởng #ngân sách #đầu tư #thuế #doanh nghiệp #nền kinh tế

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