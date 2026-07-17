Giá dầu vọt tăng, vàng bạc bị bán tháo

TPO - Giá vàng thế giới đồng loạt giảm mạnh trong khi giá dầu bật tăng trở lại sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong phiên giao dịch sáng 17/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,9%, xuống còn 3.984,64 USD/ounce, sau khi có thời điểm mất tới 2% và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/7. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng chốt phiên giảm 1,5%, xuống 3.992,10 USD/ounce.

Đà giảm của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ngày càng căng thẳng, đẩy giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Giá năng lượng leo thang làm gia tăng lo ngại lạm phát có thể kéo dài, qua đó củng cố nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá vàng thế giới giảm mạnh, mất mốc 4.000 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trước đó, các số liệu kinh tế mới công bố cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 đã hạ nhiệt, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng giảm. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những tín hiệu tích cực này đang bị lu mờ bởi rủi ro từ thị trường năng lượng.

Ông Fawad Razaqzad - chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com - nhận định rằng, ngay cả khi một số dữ liệu kinh tế ngắn hạn suy yếu, giá năng lượng duy trì ở mức cao vẫn sẽ khiến Fed khó chuyển sang lập trường ôn hòa hơn. Điều này cũng khiến đồng USD trở nên hấp dẫn hơn so với vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng chịu áp lực bán mạnh. Giá bạc giảm 3,6% xuống 55,68 USD/ounce; bạch kim mất 3,1% còn 1.621,83 USD/ounce; trong khi palladium giảm 4,1% xuống 1.260,70 USD/ounce.

Trái ngược với diễn biến của vàng, giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông ngày càng lớn.

Giá dầu Brent tăng 1,05 USD, tương đương 1,25%, lên 85,28 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,03 USD, tương đương 1,3%, lên 79,98 USD/thùng, xóa sạch mức giảm của phiên trước đó.

Giá dầu tăng cao khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Ảnh: Reuters.

Động lực chính đến từ việc Mỹ và Iran tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự trong khu vực Vùng Vịnh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran trong đêm thứ sáu liên tiếp nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Tehran.

Đáp trả, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia lân cận, trong đó có một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân tại Jordan.

Theo các nguồn tin của Reuters, Iran đã yêu cầu lực lượng Houthi chuẩn bị phong tỏa tuyến vận chuyển dầu qua Biển Đỏ nếu Mỹ mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Trong khi đó, dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu cũng đang chịu tác động do tình hình an ninh xấu đi.

Các chuyên gia của IG nhận định, nếu giá dầu WTI tiếp tục giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh giữa ngưỡng 70 USD/thùng, giá hoàn toàn có thể hướng tới vùng giữa 80 USD/thùng trong thời gian tới.

Giới đầu tư hiện đang theo dõi sát những diễn biến tại Trung Đông, bởi bất kỳ dấu hiệu leo thang nào cũng có thể tiếp tục đẩy giá dầu tăng mạnh, đồng thời tác động đến kỳ vọng lạm phát, chính sách tiền tệ của Fed và xu hướng của các tài sản trú ẩn như vàng trong những phiên giao dịch sắp tới.