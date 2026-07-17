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Đồng Tháp :

Nhiều người 'đứng ngồi không yên' vì tiệm vàng bất ngờ đóng cửa

Chúc Trí

TPO - Tiệm vàng Hồng Phúc ở Mỹ Tho, Đồng Tháp thông báo "tạm ngưng hoạt động", nhiều người lo lắng cho tài sản đã mua hoặc cầm cố ở đây. Cơ quan chức năng địa phương vừa chỉ đạo lực lượng liên quan rà soát đăng ký kinh doanh, tình trạng hoạt động của tiệm vàng này.

Sáng 17/7, nguồn tin của PV cho biết, UBND phường Mỹ Tho đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì rà soát thông tin đăng ký kinh doanh, loại hình và tình trạng hoạt động của Công ty TNHH Vàng đá quý Hồng Phúc (tiệm vàng Hồng Phúc).

Trước đó, nhiều người dân, khách hàng bất ngờ khi tiệm vàng này đóng cửa, kèm thông báo "tạm ngưng hoạt động" ngày 16/7-19/9, nhưng thông báo không có thời gian dự kiến hoạt động lại. Sau đó, nhiều người dân đã đến tiệm vàng này để "hỏi lại cho rõ".

Sáng 17/6, tiệm vàng Hồng Phúc đưa ra một thông báo tạm dừng hoạt động khác. Với thời hạn tạm ngưng hoạt động, nhằm tái cơ cấu, nâng cao chất lượng dịch vụ.

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Tiệm vàng Hồng Phúc ở Mỹ Tho bất ngờ đóng cửa ngày 16/7.

Ngày 16/7, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hồng Phúc (đường Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) dán thông báo tạm ngưng hoạt động trước trụ sở công ty và đăng trên mạng xã hội.

Thông báo có nội dung: "Trước những biến động liên tục của thị trường, Hồng Phúc đã nỗ lực duy trì hoạt động, đồng hành cùng quý khách. Suốt hơn 2 tháng qua, chúng tôi đã cố gắng hết khả năng để vượt qua giai đoạn thử thách này. Tuy nhiên, những biến động của thị trường đã vượt ngoài dự tính. Hồng Phúc sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian để tái cơ cấu, nâng cao chất lượng dịch vụ…".

Theo UBND phường Mỹ Tho, vụ việc đang nhận được sự quan tâm của người dân và xuất hiện nhiều thông tin trao đổi, bình luận chưa được kiểm chứng, có thể gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tình hình chung trên địa bàn.

Trước mắt, địa phương đã chỉ đạo lực lượng liên quan nắm tình hình, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông khu vực tiệm vàng Hồng Phúc. Địa phương cũng yêu cầu Công ty TNHH Vàng đá quý Hồng Phúc phối hợp, cung cấp thông tin cho khách hàng và thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo quy định.

UBND phường Mỹ Tho giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì rà soát thông tin đăng ký kinh doanh, loại hình và tình trạng hoạt động của Công ty TNHH Vàng đá quý Hồng Phúc; hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh đúng quy định.

Tiệm vàng Hồng Phúc cũng được yêu cầu bố trí người thường xuyên có mặt tại điểm kinh doanh để tiếp nhận ý kiến, giải thích cho khách hàng.

Chúc Trí
#UBND Mỹ Tho #tiệm vàng Hồng Phúc #tạm ngưng #đồng Tháp #an ninh

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