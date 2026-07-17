Người giàu quản lý gia sản thế nào?

Khi quy mô tài sản cá nhân ngày càng gia tăng, người ta không chỉ hướng tới việc đầu tư để sinh lời mà còn có nhu cầu quản trị gia sản một cách bài bản và bền vững. Smart Investment - giải pháp ủy thác đầu tư dành cho khách hàng giàu có - là nhịp cầu kết nối khách hàng với các chuyên gia quản lý tài sản hàng đầu để đồng hành trên hành trình bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản dài hạn.

Từ tích lũy tài sản đến quản trị gia sản

Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam nổi lên như một trong những thị trường quản lý gia sản có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo McKinsey, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 11%/năm trong 5 năm gần đây, tổng tài sản tài chính của người Việt được dự báo đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027.

Ở phân khúc cao nhất, theo Knight Frank, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia hàng đầu thế giới về tốc độ gia tăng số lượng người siêu giàu, với mức tăng gần 60% trong vòng 5 năm qua. Đằng sau những con số đó là một thế hệ doanh nhân thành đạt, nhà đầu tư bất động sản, chuyên gia cấp cao và thế hệ thừa kế trẻ (Next-Gen) đang từng bước hình thành một lớp tài sản mới.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm tại các sự kiện đầu tư do BIDV tổ chức

Tuy nhiên, tài sản đang tăng trưởng nhanh hơn sự thay đổi về thói quen quản trị tài sản theo hướng chuyên nghiệp. Không ít người Việt vẫn dành phần lớn thời gian để theo dõi thị trường, tự mình đưa ra từng quyết định đầu tư và trực tiếp gánh vác trách nhiệm quản lý tài sản của mình.

Trong khi đó, tại nhiều thị trường phát triển, việc đồng hành với các nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình gìn giữ và gia tăng gia sản qua nhiều thế hệ.

Ủy thác đầu tư - Giải pháp quản trị tài sản theo chuẩn chuyên nghiệp

Thực tế, mô hình ủy thác đầu tư không hề xa lạ với các tổ chức tài chính lớn. Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổng tài sản do các công ty quản lý quỹ quản lý hiện đã đạt trên 800.000 tỷ đồng, trong đó gần 90% là các danh mục ủy thác. Đáng chú ý, hơn 80% giá trị này đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, là nhóm nhà đầu tư vốn nổi tiếng với triết lý dài hạn, tính kỷ luật và sự thận trọng.

Có lẽ đó không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Bởi với những tổ chức sở hữu nguồn vốn lớn và đặt sự an toàn lên hàng đầu, điều họ tìm kiếm không chỉ là lợi nhuận, mà còn là một cơ chế quản trị minh bạch, một quy trình đầu tư chuyên nghiệp và sự đồng hành của những chuyên gia được trao trách nhiệm rõ ràng.

Về bản chất, ủy thác đầu tư là hình thức khách hàng giao việc quản lý tài sản cho các chuyên gia đầu tư dựa trên chiến lược và mục tiêu đã được thống nhất từ trước. Theo đó vai trò quản lý danh mục, thực hiện giao dịch và lưu giữ tài sản được chuyên môn hóa, tách bạch giữa các tổ chức độc lập để tạo nên cơ chế kiểm soát nhằm bảo đảm tài sản của khách hàng luôn được quản lý minh bạch, tách biệt và vận hành đúng theo chiến lược đã được thống nhất. Nhờ đó, khách hàng có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh, gia đình và những mục tiêu dài hạn, trong khi danh mục được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia theo một quy trình đầu tư kỷ luật và nhất quán.

BIDV Smart Investment - Người bạn tin cậy trên hành trình quản trị gia sản

Trong bối cảnh nhu cầu quản trị gia sản ngày càng rõ nét nhưng thói quen ủy thác vẫn còn khá mới mẻ, vai trò của những định chế tài chính uy tín trong việc kết nối khách hàng với các chuyên gia hàng đầu thị trường trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là mục tiêu mà BIDV hướng tới thông qua giải pháp Smart Investment dành riêng cho những khách hàng cá nhân có tài sản lớn.

Smart Investment sẽ mang đến hệ sinh thái các chiến lược đầu tư được thiết kế phù hợp với mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của từng khách hàng. Các danh mục được quản lý bởi những công ty quản lý quỹ hàng đầu thị trường Việt Nam như Dragon Capital, Vina Capital và SSIAM, với nhiều triết lý đầu tư phù hợp đa dạng các chân dung khách hàng khác nhau, từ tìm kiếm tăng trưởng dài hạn, đầu tư bền vững theo tiêu chí ESG đến ưu tiên bảo toàn vốn và tạo dòng tiền ổn định.

Không chỉ dừng lại ở các giải pháp tài chính, khách hàng khi tham gia Smart Investment còn được tận hưởng hệ sinh thái đặc quyền của BIDV Private Banking, tham gia những sự kiện quy tụ các nhà điều hành doanh nghiệp, chuyên gia đầu tư trong và ngoài nước, cộng đồng Private Club với các chủ đề về nghệ thuật, văn hóa và phong cách sống, cùng nhiều ưu đãi được thiết kế riêng cho khách hàng cao cấp.

Theo đó, giá trị mà khách hàng nhận được không chỉ nằm ở khả năng gia tăng tài sản, mà còn ở việc được tiếp cận với một cộng đồng tri thức, những mối quan hệ chất lượng và một phong cách sống tương xứng với vị thế mà họ đã xây dựng.

Trong một nền kinh tế tăng trưởng năng động, khi ngày càng nhiều người Việt tích lũy được khối tài sản đáng kể, nhu cầu quản trị tài sản một cách bài bản và chuyên nghiệp cũng dần trở nên rõ nét hơn. Trong hành trình đó, BIDV Smart Investment sẽ là người bạn đồng hành tin cậy với khách hàng.