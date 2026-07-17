GELEX Electric mang gì đến Vietnam ETE 2026?

Tham gia triển lãm lớn nhất ngành điện Vietnam ETE & Greenergy Expo 2026, GELEX Electric mang đến một hệ sinh thái thiết bị điện, khẳng định năng lực cung cấp các giải pháp đồng bộ từ truyền tải đến phân phối và dân dụng.

Toàn cảnh gian hàng của đơn vị thành viên của Tập đoàn GELEX

Nơi các doanh nghiệp khẳng định năng lực dẫn dắt thị trường

Diễn ra từ ngày 15 đến 17/7 tại TP. Hồ Chí Minh, Vietnam ETE & Greenergy Expo 2026 là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành điện và năng lượng Việt Nam, quy tụ khoảng 650 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, phát triển lưới điện thông minh và nhu cầu đầu tư hạ tầng điện ngày càng lớn, triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm mới. Đây là diễn đàn để các doanh nghiệp thể hiện năng lực công nghệ, khả năng nghiên cứu phát triển, năng lực sản xuất và vị thế trong chuỗi cung ứng của ngành điện.

Với GELEX Electric, Vietnam ETE 2026 cũng là dịp để doanh nghiệp lựa chọn giới thiệu một hệ sinh thái đồng bộ. Cách tiếp cận này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động của GELEX Electric mà còn cho thấy năng lực cung cấp các giải pháp tổng thể, yếu tố ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh các chủ đầu tư ưu tiên những nhà cung cấp có khả năng đồng hành xuyên suốt dự án.

Hệ sinh thái trong chuỗi giá trị ngành điện

Tại Vietnam ETE 2026, bức tranh hệ sinh thái của GELEX Electric được hình thành từ những mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ngành điện.

CFT giới thiệu các sản phẩm dây đồng rod và đồng wire được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Đây là nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành dây cáp điện, thiết bị điện và điện tử.

Khách hàng tìm hiểu dây cáp điện CADIVI (bên trái) và máy biến áp THIBIDI (bên phải).

Tiếp nối là hệ sinh thái dây cáp điện của CADIVI với các dòng dây cáp phục vụ công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng năng lượng, năng lượng tái tạo và xe điện. Nhiều sản phẩm đạt các chứng nhận quốc tế như Singapore Green Building Product (SGBP) và TÜV Rheinland, đáp ứng xu hướng phát triển công trình xanh và yêu cầu ngày càng cao của các thị trường quốc tế. Đây không chỉ là sự mở rộng danh mục sản phẩm mà còn phản ánh định hướng phát triển các giải pháp dây cáp điện an toàn, thân thiện với môi trường và phù hợp với quá trình chuyển dịch năng lượng.

Trong mảng thiết bị đo đếm, GELEX Electric giới thiệu hệ giải pháp công tơ điện tử thông minh AMI cùng các dòng biến dòng, biến điện áp trung và hạ thế. Hệ giải pháp AMI cho phép kết nối và trao đổi dữ liệu hai chiều giữa công tơ và hệ thống quản lý, hỗ trợ giám sát chất lượng điện năng, điều khiển từ xa và quản lý dữ liệu theo thời gian thực. Đây được xem là một trong những nền tảng quan trọng phục vụ quá trình số hóa ngành điện và phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam.

Triển lãm năm nay, MEE giới thiệu dòng máy biến áp mới 220kV.

Ở thiết bị truyền tải và phân phối, THIBIDI và MEE mang đến những sản phẩm thể hiện bước tiến về năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt. THIBIDI giới thiệu các dòng máy biến áp dầu, máy biến áp khô đạt chứng nhận của Vương quốc Anh, cùng các sản phẩm máy biến áp biến tần phục vụ công nghiệp và năng lượng tái tạo. Trong khi đó, MEE giới thiệu dòng máy biến áp truyền tải đến cấp điện áp 220kV - 250MVA, đánh dấu việc làm chủ phân khúc thiết bị truyền tải điện áp cao, lĩnh vực trước đây phụ thuộc nhiều vào sản phẩm nhập khẩu. Sau khi đưa vào vận hành thực tế cuối năm 2025, máy biến áp 220kV của MEE vận hành ổn định, đồng thời doanh nghiệp cũng từng bước mở rộng thị trường với các sản phẩm xuất khẩu.

Nhìn tổng thể, hệ sinh thái mà GELEX Electric mang đến Vietnam ETE không chỉ bao gồm nhiều chủng loại sản phẩm, mà còn thể hiện khả năng đáp ứng nhiều mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ngành điện. Đây là lợi thế giúp doanh nghiệp có thể cung cấp các giải pháp đồng bộ cho nhiều nhóm khách hàng, từ các công trình dân dụng, khu công nghiệp đến các dự án hạ tầng truyền tải và phân phối điện quy mô lớn.

Gian hàng của GELEX Electric thu hút đông đảo khách tham quan quốc tế.

Hệ sinh thái phản ánh chiến lược tăng trưởng của GELEX Electric

Đằng sau hệ sinh thái sản phẩm được giới thiệu tại Vietnam ETE 2026 là chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ, nghiên cứu phát triển và năng lực sản xuất.

Những năm gần đây, các đơn vị thành viên của GELEX Electric chú trọng đầu tư vào dây chuyền tự động hóa, phòng thử nghiệm, hệ thống quản lý chất lượng và các chứng nhận quốc tế.

Song song với đó là sự đầu tư cho năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường trong nước và từng bước mở rộng xuất khẩu. Việc nhiều sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế, hiện diện tại các thị trường nước ngoài và đáp ứng yêu cầu của các dự án hạ tầng quy mô lớn là minh chứng cho quá trình nâng cấp năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ngành điện bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chuyển đổi số, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững, lợi thế không còn nằm ở việc sở hữu một vài sản phẩm nổi bật mà ở khả năng cung cấp các giải pháp tổng thể. Đây cũng là hướng đi mà GELEX Electric đang theo đuổi thông qua việc phát triển hệ sinh thái thiết bị điện ngày càng hoàn thiện.

Với nền tảng công nghệ, năng lực sản xuất và hệ thống sản phẩm ngày càng đồng bộ, GELEX Electric đang từng bước tạo dựng nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp công nghệ cao, giữ vai trò trụ cột thúc đẩy nền công nghiệp quốc gia tự chủ, bền vững.