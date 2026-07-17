Vinachem tại VIETLAO EXPO 2026: Từ kết nối thương mại đến mở rộng hợp tác Việt - Lào

Trong chuỗi hoạt động tại Hội chợ Thương mại Việt Nam – Lào (VIETLAO EXPO) 2026, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Nguyễn Hữu Tú đã tham gia nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh và cùng các đại biểu tham quan hệ thống gian hàng của Vinachem cũng như nhiều gian hàng tiêu biểu khác tại hội chợ.

Chiều 16/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao-ITECC), thủ đô Viêng Chăn, Hội chợ Thương mại Việt Nam – Lào (VIETLAO EXPO) 2026 đã chính thức khai mạc.

Tổng giám đốc Vinachem tham gia cắt băng khai mạc VIETLAO EXPO 2026

Sau gần 20 năm được duy trì thường niên, VIETLAO EXPO là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn nhất của Việt Nam tại thị trường Lào, được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đồng chủ trì.

Lễ khai mạc chiều 16/7 có sự tham dự của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, lãnh đạo Bộ Công Thương hai nước cùng đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú đã cùng Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và lãnh đạo Bộ Công Thương hai nước thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ.

Là một trong những doanh nghiệp nhà nước có gian hàng quy mô lớn nhất tại hội chợ năm nay, sự hiện diện của Vinachem tại lễ khai mạc là bước đi cụ thể trong lộ trình triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, với mục tiêu xây dựng các tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả và có năng lực cạnh tranh khu vực, quốc tế.

Là tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất, sở hữu hơn 33 đơn vị thành viên và vừa được Tạp chí Fortune xếp thứ 148 trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, việc Vinachem tham gia sâu vào các hoạt động xúc tiến thương mại tại Lào tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nòng cốt của ngành hóa chất Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh

Ngay sau nghi thức cắt băng khai mạc, trong khuôn khổ chương trình khai mạc VIETLAO EXPO 2026, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú, đại diện Vinachem, và ông Khamlar Lolonsy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Phongsavanh, đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam Nguyễn Hữu Tú và Ông Khamlar Lolonsy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Phongsavanh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU)

Biên bản xác lập khuôn khổ hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực phân bón, thương mại và phân phối sản phẩm, logistics – kho vận (trong đó có sản phẩm Kali clorua từ Dự án muối mỏ Kali của Vinachem tại Lào), hóa chất công nghiệp, cao su – săm lốp, pin – ắc quy, hóa mỹ phẩm và hợp tác phát triển nông nghiệp, làm cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi và cụ thể hóa thành các hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đoàn công tác Vinachem do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn Phongsavanh – một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu của Lào.

Tập đoàn này có hệ sinh thái gần 20 công ty con trong các lĩnh vực ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, logistics và hàng không, đồng thời là đối tác đã có nền tảng hợp tác thực chất với Vinachem từ năm 2023 thông qua việc phân phối độc quyền sản phẩm phân bón Đầu Trâu của Công ty CP Bình Điền Quảng Trị tại thị trường Lào.

Đoàn công tác Vinachem do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn Phongsavanh

Gian hàng Vinachem thu hút sự quan tâm của lãnh đạo hai nước

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại VIETLAO EXPO 2026 là khu gian hàng tự dựng của Vinachem với diện tích 108 m², tương đương 12 gian hàng tiêu chuẩn, nằm tại vị trí trung tâm đối diện khu vực của Ban Tổ chức. Đây là một trong những không gian trưng bày có quy mô lớn nhất của khối doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và các lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam và CHDCND Lào tới thăm gian hàng VINACHEM tại hội chợ.

Ngay sau lễ khai mạc và ký kết hợp tác, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Phouthavanh Nanthavong, lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam cùng lãnh đạo Tập đoàn Phongsavanh đã tới tham quan gian hàng Vinachem, trực tiếp tìm hiểu các nhóm sản phẩm và trao đổi với đại diện các đơn vị thành viên về năng lực sản xuất, định hướng mở rộng thị trường cũng như khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Phouthavanh Nanthavong tham quan gian hàng VINACHEM

Tại đây, 9 đơn vị thành viên của Vinachem – gồm Phân bón Bình Điền, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Bột giặt Lix, Pin – Ắc quy Miền Nam (Pinaco), Phân lân Ninh Bình, Xà phòng Hà Nội (Haso), Cao su Miền Nam (CSM), Cao su Đà Nẵng (DRC) và Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco).

Vinachem đã giới thiệu bốn nhóm sản phẩm chủ lực: phân bón (urê, DAP, NPK, supe lân, phân lân nung chảy và các dòng phân bón chuyên dùng); hóa phẩm tiêu dùng (bột giặt, nước giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, nước xả vải, xà phòng); săm lốp, cao su kỹ thuật; và pin, ắc quy dân dụng, công nghiệp.

Các đại biểu đã trực tiếp trao đổi với đại diện các đơn vị thành viên về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và định hướng phát triển thị trường Lào trong thời gian tới.

Chuỗi hoạt động của Vinachem tại VIETLAO EXPO 2026 - từ tham gia nghi thức khai mạc, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp hàng đầu của Lào đến giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm tại gian hàng trung tâm - không chỉ tạo thêm những cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào thông qua những chương trình hợp tác kinh tế thiết thực, hiệu quả.

Đại sứ Việt Nam tại Lào - ông Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Phouthavanh Nanthavong cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm của các đơn vị thuộc VINACHEM

Đây cũng là bước triển khai cụ thể tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng các tập đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn, hoạt động hiệu quả và có năng lực cạnh tranh khu vực, quốc tế; khẳng định vai trò của Vinachem trong thúc đẩy liên kết kinh tế, mở rộng không gian tăng trưởng và nâng cao vị thế của ngành hóa chất Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.