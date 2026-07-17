Sau 'cú đúp' giải thưởng châu Á, TTV Group tạo giá trị từ hệ sinh thái truyền thông toàn diện

Với 2 giải thưởng lớn được vinh danh tại Asia Excellent Brand 2026, TTV Group gia tăng thêm giá trị và sự khẳng định mạnh mẽ cho hiệu quả của mô hình hệ sinh thái truyền thông - marketing toàn diện đang tiên phong theo đuổi.

Bước đệm vững chắc từ giải thưởng mang tầm khu vực

Vừa qua, tại Lễ trao giải Asia Excellent Brand 2026 (Thương hiệu Xuất sắc Châu Á 2026), đại diện TTV Group - Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Tú Thịnh đã đón nhận 2 giải thưởng lớn từ Asia Excellent Brand 2026, bao gồm: Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Châu Á 2026 và Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất châu Á 2026.

Đây là chương trình thường niên uy tín nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc phát triển thương hiệu, không ngừng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ và hướng tới sự phát triển bền vững. Năm nay, các doanh nghiệp phải vượt qua những vòng đánh giá khắt khe dựa trên nhiều tiêu chí: năng lực cạnh tranh trên thị trường, chất lượng dịch vụ thực tế, độ nhận diện thương hiệu và đặc biệt là sự tín nhiệm từ phía khách hàng, đối tác.

Ông Nguyễn Minh Tú Thịnh - Tổng Giám đốc TTV Group nhận danh hiệu tại giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc Châu Á”.

Việc TTV Group xuất sắc vượt qua các vòng thẩm định để nhận giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho thấy hướng đi của doanh nghiệp đang tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế. Đây không chỉ là phần thưởng danh giá cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể nhân sự TTV Group, mà còn là lời cam kết về chất lượng dịch vụ gửi tới hàng trăm đối tác đã và đang đồng hành cùng công ty.

Bài toán tối ưu chi phí: Mô hình "Phòng Marketing thuê ngoài" thực chiến

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, việc duy trì một phòng marketing nội bộ (in-house) chất lượng cao với đầy đủ các vị trí từ hoạch định chiến lược, sáng tạo nội dung, thiết kế, chạy quảng cáo đến tối ưu hóa dữ liệu là một thách thức tài chính cực kỳ lớn đối với các doanh nghiệp. Thấu hiểu sự khó khăn của thị trường, TTV Group đã không lựa chọn cung cấp các dịch vụ đơn lẻ. Thay vào đó, doanh nghiệp định vị là một Marketing Agency thực chiến, hoạt động như một phòng marketing thuê ngoài chuyên nghiệp và toàn diện của khách hàng.

TTV Group định vị là một Marketing Agency thực chiến.

Sự khác biệt của TTV Group nằm ở quy trình đồng bộ “All-in-one” (Tất cả trong một). Từ khâu nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ, xây dựng chiến lược định vị thương hiệu, cho đến triển khai sản xuất nội dung, vận hành quảng cáo đa nền tảng và đo lường hiệu quả cuối cùng - tất cả đều được thực hiện bởi một đầu mối duy nhất là TTV Group.

Lợi thế vượt trội của mô hình là tối ưu hóa nguồn lực và chi phí; tạo sự nhất quán về thông điệp và rút ngắn thời gian triển khai. Các doanh nghiệp không còn phải đau đầu với chi phí tuyển dụng, đào tạo và duy trì nhân sự. Mọi ngân sách đều được tập trung trực tiếp vào các hoạt động tạo ra chuyển đổi và độ phủ thương hiệu. Khi chiến dịch được vận hành bởi một đơn vị duy nhất, thông điệp truyền thông sẽ được truyền tải một cách đồng bộ trên mọi điểm chạm của khách hàng. Ngoài ra, quy trình phối hợp nội bộ mượt mà tại TTV Group giúp các chiến dịch được tung ra thị trường một cách nhanh chóng, đón đầu xu hướng và phản ứng linh hoạt với những thay đổi của thị trường.

Hệ sinh thái toàn diện và bệ phóng vững chắc cho tương lai

Không chỉ dừng lại ở các giải pháp marketing số, sức mạnh của TTV Group còn được củng cố bởi hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Sự bổ trợ đắc lực từ mảng sản xuất nội dung số của TTV Entertainment và hạ tầng hiện đại của tòa nhà TTV Tower tại TP. HCM đã tạo nên một chuỗi giá trị khép kín độc đáo.

Cận cảnh quy trình sản xuất và hậu kỳ truyền thông chuyên nghiệp tại TTV Entertainment.

TTV Tower không đơn thuần là một văn phòng làm việc, mà là một không gian sáng tạo được đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại. Đây là nơi nuôi dưỡng những ý tưởng đột phá của đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, đồng thời là trung tâm sản xuất các sản phẩm truyền thông chất lượng cao, đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu khắt khe của đối tác trong và ngoài nước.

Chia sẻ về định hướng tương lai sau khi nhận giải thưởng Asia Excellent Brand 2026, ông Nguyễn Minh Tú Thịnh - Tổng Giám đốc TTV Group khẳng định: "Chúng tôi mong muốn TTV Group không chỉ dừng lại ở vai trò một đơn vị cung cấp dịch vụ, mà phải là người bạn đồng hành chiến lược cùng các doanh nghiệp. Chúng tôi đi cùng họ từ những bước đi chập chững định vị thương hiệu cho đến khi gặt hái được những tăng trưởng bền vững về mặt doanh thu. Sự thành công và lớn mạnh của khách hàng chính là thước đo giá trị chân thực nhất cho chiếc cúp vàng mà TTV Group nhận được ngày hôm nay."

Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Tú Thịnh có quá trình hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tài chính và nghệ thuật với vai trò ca sĩ.

Văn phòng TTV Group tại TP. HCM.

Giải thưởng tại Asia Excellent Brand 2026 chắc chắn sẽ là một bệ phóng lý tưởng, mở ra chương mới đầy hứa hẹn cho TTV Group trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, nâng tầm vị thế của ngành truyền thông - marketing Việt Nam vươn ra khu vực.