ABBank và ABS ký kết thỏa thuận hợp tác tư vấn toàn diện dịch vụ niêm yết và tăng vốn điều lệ

Ngày 17/7/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác tư vấn toàn diện dịch vụ niêm yết và tăng vốn cho Ngân hàng TMCP An Bình.

Lễ ký kết đặt dấu mốc hợp tác chiến lược giữa ABBank và ABS nhằm hợp lực hiện thực hóa các mục tiêu tăng vốn điều lệ, phát triển hoạt động quan hệ nhà đầu tư và thực hiện mục tiêu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) của ABBank.

Đại diện ABBank và ABS ký thỏa thuận hợp tác

Theo nội dung thỏa thuận, ABS sẽ đóng vai trò đối tác tư vấn toàn diện, đồng hành ABBank trong các cấu phần trọng yếu, gồm: tư vấn tăng vốn, tư vấn niêm yết trên HOSE, tư vấn hoạt động quan hệ nhà đầu tư chuyên nghiệp và kết nối thị trường vốn.

Trong khuôn khổ của thỏa thuận hợp tác, ABS sẽ đồng thời tổ chức các chương trình kết nối nhà đầu tư như hội thảo, gặp gỡ, các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính lớn phù hợp với định hướng phát triển của ABBank.

Về phía ABBank, hợp tác với ABS là một trong những chiến lược quan trọng trong giai đoạn tăng tốc, khẳng định vị thế mới cùng tầm nhìn trở thành Ngân hàng Thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam. Thông qua hợp tác toàn diện, ABBank sẽ phát triển hoạt động quan hệ nhà đầu tư và niêm yết; góp phần nâng cao năng lực quản trị, tăng cường khả năng tiếp cận nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính trong nước, quốc tế. Đây là những trụ cột và nền tảng quan trọng giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn chất lượng và củng cố uy tín thương hiệu ABBank trên thị trường, tạo tiền đề cho các mục tiêu phát triển dài hạn trên thị trường vốn.

Với ABS, thỏa thuận hợp tác là dấu mốc khẳng định năng lực tư vấn doanh nghiệp và thị trường vốn của công ty trong các lĩnh vực ngân hàng đầu tư, quan hệ nhà đầu tư, kết nối nhà đầu tư và tư vấn niêm yết. Việc đồng hành cùng ABBank trong một dự án có quy mô và ý nghĩa chiến lược tiếp tục góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của ABS trên thị trường tài chính - chứng khoán.

Với thông điệp “Hợp lực vươn tầm – Kiến tạo tương lai”, lễ ký kết không chỉ là cột mốc trong quan hệ hợp tác giữa ABBank và ABS, mà còn thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc cộng hưởng nguồn lực, nâng cao năng lực tài chính, chuẩn hóa quản trị và cùng chinh phục những cột mốc phát triển mới.

Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch HĐQT ABBank Vũ Văn Tiền khẳng định tại Lễ ký kết: Quan hệ hợp tác đối tác tư vấn giữa hai bên là sự đồng hành kiến tạo vị thế mới, gia tăng giá trị cho ABBank, Cổ đông ABBank cũng như cho ABS, Cổ đông ABS. “Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng phải thể hiện vai trò đầu tàu cho sự tăng trưởng” – Chủ tịch ABBank chia sẻ thêm.

Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh ABBank đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực về hoạt động kinh doanh và năng lực tài chính, tạo đà bứt phá trong giai đoạn tới. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 3.016 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm. Ngân hàng cũng đã triển khai phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 15%, qua đó đưa vốn điều lệ lên trên 16.000 tỷ đồng ngay đầu quý III/2026, hướng tới mục tiêu tăng vốn lên trên 20.000 tỷ đồng.

Song song, ABS cũng vừa hoàn thành tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 dự kiến tăng 300% so với cùng kỳ. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để ABBank và ABS cùng bước vào giai đoạn hợp tác mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng tầm vị thế trên thị trường vốn Việt Nam.