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Kinh tế

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm VDB, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

P.V

Ngày 16/7/2026, tại trụ sở chính, VDB đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng, PGS,TS Vũ Cương Quyết - Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; Ngô Lan Phương - Trưởng phòng tín dụng chính sách, Vụ các định chế tài chính, Bộ Tài chính. Về phía VDB, có các đồng chí: Lê Văn Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đào Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy; Thành viên HĐQT; thành viên Ban Kiểm soát; các Phó Tổng Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị Trụ sở chính; Giám đốc các Chi nhánh/SGD…

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Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Lê Văn Hoan nhấn mạnh, năm 2026 là năm quyết định đối với VDB, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, VDB đã thực hiện được hầu hết các chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu kinh doanh theo đề án cơ cấu lại. Trong 6 tháng cuối năm, chúng ta cần quyết tâm đạt được 3 chỉ tiêu quan trọng: giảm tỷ lệ nợ xấu, tăng trưởng tín dụng, bù đắp lỗ lũy kế. Về nội bộ, VDB cần thay đổi mô hình, trình độ, và công tác quản trị theo thông lệ của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là công tác quản lý rủi ro tín dụng. Về công tác nhân sự, cần đưa ra và áp dụng khung công việc, vị trí việc làm để người lao động được trả lương theo đúng năng lực thực chất, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.

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Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Đào Quang Trường ghi nhận trong 6 tháng đầu năm hệ thống đã triển khai cơ bản các công việc theo kế hoạch và đã đạt được những kết quả nhất định và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp cho hệ thống trong 6 tháng cuối năm. Về công tác quản trị nhân sự, cần đổi mới tư duy làm việc, cách thức làm việc, đưa ra được khung công việc, vị trí việc làm để phân loại xếp loại và trả lương theo vị trí việc làm của cán bộ người lao động, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Về công nghệ thông tin, cần triển khai đường truyền dữ liệu, đường truyền Internet trong toàn hệ thống VDB, làm phần mềm phân loại nợ, quản lý nhân sự; trang bị công cụ, máy móc cho cán bộ, người lao động để đảm bảo công việc. Về hạn mức tăng trưởng tín dụng, cần thay đổi và đẩy nhanh dư nợ tín dụng, xem xét điều chỉnh lãi suất để phù hợp với mặt bằng thị trường. Về cơ chế nguồn vốn, cần mở ra quy chế xác lập lãi suất, thẩm định và phân cấp, ủy quyền trong quy trình cho vay đối với các Chi nhánh/Sở Giao dịch. Tổng Giám đốc yêu cầu trong 6 tháng cuối năm hệ thống hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, đạt được các mốc trong kế hoạch tái cơ cấu VDB đã đề ra.

P.V
#VDB #sơ kết #kế hoạch 2026 #tín dụng #quản trị #nợ xấu #phát triển

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