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Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp nói về việc tiệm vàng nổi tiếng đóng cửa

Chúc Trí

TPO - Chiều 17/7, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, doanh nghiệp nghỉ hay tạm dừng kinh doanh là việc của doanh nghiệp theo luật định, Quản lý thị trường có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát các tiệm vàng trên địa bàn.

Trước việc Công ty TNHH Vàng đá quý Hồng Phúc (tiệm vàng Hồng Phúc) trên đường Lê Lợi, phường Mỹ Tho (Đồng Tháp) đột ngột đóng cửa từ ngày 16/7, đã kéo theo một số tiệm vàng khác tại địa phương cũng hạn chế giao dịch, người dân kéo tới các tiệm vàng chờ đợi.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp nghỉ hay tạm dừng kinh doanh là việc của doanh nghiệp theo luật định. Việc kiểm tra tình hình hoạt động của các tiệm vàng, tạm dừng ra sao đã được phân cấp, phân quyền về cấp xã/phường thực hiện.

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Tiệm vàng Hồng Phúc thông báo tạm ngưng hoạt động 2 tháng.

Cơ quan quản lý thị trường có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào kiểm soát nguồn gốc, nhãn mác sản phẩm. "Quản lý thị trường cũng thường xuyên thực hiện từ đầu năm đến nay, không phải đến lúc doanh nghiệp tạm dừng hoạt động mới kiểm tra", lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp nói.

Tiệm vàng Hồng Phúc đột ngột đóng cửa từ sáng 16/7, trong thông báo ban đầu không đề ngày hoạt động lại. Tiệm vàng Hồng Phúc cho biết, hơn 2 tháng qua đã cố gắng hết khả năng để vượt qua giai đoạn thử thách. Tuy nhiên, những biến động của thị trường đã vượt ngoài dự tính. Hồng Phúc sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian để tái cơ cấu, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sáng 17/7, tiệm vàng Hồng Phúc đưa ra thông báo mới về tạm ngưng hoạt động từ ngày 16/7-19/9, nhằm tái cơ cấu.

Hồng Phúc là một trong những tiệm vàng lớn tại Mỹ Tho, nên khi đóng cửa lập tức gây chú ý, nhiều người dân, khách hàng đã kéo tới tiệm vàng này để hỏi thông tin.

Trước nguy cơ sự việc trên gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tình hình chung trên địa bàn, UBND phường Mỹ Tho đã chỉ đạo lực lượng liên quan nắm tình hình, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự khu vực tiệm vàng Hồng Phúc. Địa phương cũng yêu cầu Hồng Phúc phối hợp, cung cấp thông tin cho khách hàng và thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh đúng quy định.

Phường Mỹ Tho cũng tiến hành rà soát thông tin đăng ký kinh doanh, tình trạng hoạt động của Công ty TNHH Vàng đá quý Hồng Phúc.

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Sau khi tiệm vàng Hồng Phúc đóng cửa, khách tìm đến các tiệm vàng ở phường Mỹ Tho đông, phải ngồi vỉa hè chờ tới lượt vào sáng 17/7.

Ngay trong tối 16/7 và ngày 17/7, nhiều người dân đã kéo tới các tiệm vàng trên đường Lê Văn Duyệt (phường Mỹ Tho), đa số để bán vàng. Do khách tới đông, một số cửa hàng phải tạm thời không nhận thêm khách mới, hoặc bố trí ghế cho khách ngồi ở vỉa hè chờ tới lượt.

Được biết, đa số tiệm vàng trên địa bàn phường Mỹ Tho chỉ ưu tiên mua lại các sản phẩm vàng cửa hàng đã bán ra trước đó.

Chúc Trí
#tiệm vàng #kiểm tra #giám sát #Đồng Tháp #doanh nghiệp #bảo vệ người tiêu dùng #tạm ngưng hoạt động

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