Người Việt dùng 'trợ lý' AI Gemini nhiều nhất Đông Nam Á

TPO - Người dùng Đông Nam Á đang đón nhận "trợ lý" AI Gemini với tốc độ nhanh chưa từng có, vượt xa bất kỳ ứng dụng nào khác của Google trước đây. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ sử dụng tiếng mẹ đẻ khi tương tác với Gemini cao nhất khu vực.

Theo báo cáo Gemini Đông Nam Á đầu tiên vừa được Google công bố, số lượng người dùng hoạt động của ứng dụng Gemini tại Đông Nam Á đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng một năm. Google cho biết đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử triển khai các ứng dụng của hãng tại khu vực.

Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi cơ cấu dân số trẻ, khi gần 40% dân số Đông Nam Á dưới 25 tuổi, cùng với khả năng xử lý hiệu quả các ngôn ngữ bản địa của Gemini.

Khảo sát được thực hiện tại 6 thị trường có lượng người dùng Gemini lớn nhất gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Kết quả cho thấy Gemini đang dần trở thành công cụ hỗ trợ quen thuộc trong công việc, học tập và đời sống hằng ngày.

Người dùng Đông Nam Á đang đón nhận trợ lý AI Gemini với tốc độ nhanh chưa từng có. Ảnh: Google Blog.

Báo cáo cho thấy người trẻ là nhóm sử dụng Gemini tích cực nhất. So với các nhóm tuổi khác, họ gửi nhiều yêu cầu hơn, duy trì các cuộc trò chuyện dài hơn và sử dụng những câu lệnh chi tiết hơn để khai thác khả năng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Gemini phát triển mạnh tại Đông Nam Á là khả năng hiểu và xử lý ngôn ngữ địa phương. Gần 70% các câu lệnh trong khu vực được nhập bằng tiếng bản địa. Việt Nam đứng đầu với tỷ lệ 89%, tiếp theo là Thái Lan (87%) và Indonesia (84%).

Google cũng dẫn kết quả đánh giá của SEA-HELM (Southeast Asia Holistic Evaluation of Language Models) cho biết, Gemini hiện là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có hiệu suất tổng thể tốt nhất đối với các ngôn ngữ Đông Nam Á.

Không chỉ nổi bật về ngôn ngữ, Gemini còn được sử dụng chủ yếu trên thiết bị di động. Gần 75% yêu cầu gửi đến Gemini trong khu vực đến từ smartphone. Thay vì chỉ nhập văn bản, người dùng ngày càng tận dụng các phương thức tương tác đa phương thức như giọng nói, hình ảnh và video.

Theo Google, hơn 40% câu lệnh được thực hiện thông qua ảnh, video hoặc giọng nói, trong khi riêng các lệnh bằng giọng nói chiếm khoảng 10%, phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến của các tính năng như Gemini Live.

Việt Nam đứng top 1 Đông Nam Á về dùng AI Google trong học thuật. Ảnh: Gemini Insider.

Gemini cũng ngày càng được sử dụng như một công cụ sáng tạo nội dung. Khoảng 40% truy vấn yêu cầu AI tạo ra sản phẩm hoàn toàn mới, từ hình ảnh, âm nhạc, video đến tài liệu văn bản.

Trong năm qua, người dùng Đông Nam Á đã tạo khoảng 5 tỷ hình ảnh bằng Nano Banana - mô hình tạo ảnh của Google. Bên cạnh đó, kể từ khi Google đưa mô hình tạo nhạc Lyria 3 vào khu vực, người dùng cũng đã sáng tạo gần 1 triệu bài hát.

Ngoài sáng tạo nội dung, Gemini còn được sử dụng như một trợ lý nghiên cứu và hỗ trợ ra quyết định. Người dùng thường nhờ AI tóm tắt tài liệu dài, sắp xếp dữ liệu phức tạp, đồng thời xin gợi ý về quà sinh nhật, điểm đến du lịch hoặc hướng dẫn xử lý các sự cố theo từng bước.

Theo Google, việc AI được người dùng đón nhận không chỉ phụ thuộc vào khả năng dịch ngôn ngữ mà còn ở mức độ thấu hiểu văn hóa và bối cảnh địa phương. Tại một khu vực đa ngôn ngữ như Đông Nam Á, các mô hình AI cần hiểu sâu sắc từng ngôn ngữ và sắc thái diễn đạt để có thể phục vụ hiệu quả từ học tập, sáng tạo nội dung đến các hoạt động kinh doanh.

Kết quả đánh giá của SEA-HELM cho thấy Gemini có khả năng thích ứng tốt với sự đa dạng ngôn ngữ trong khu vực, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục phát triển các mô hình AI đa ngôn ngữ nhằm thúc đẩy quá trình phổ cập trí tuệ nhân tạo tại Đông Nam Á.