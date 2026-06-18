Google giới thiệu những tính năng mới của Gemini và NotebookLM

Theo đại diện Google Việt Nam, hiện người dùng có thể sử dụng đa dạng các tính năng trong ứng dụng Gemini cho từng nhu cầu cụ thể như: Deep Research - hỗ trợ lập kế hoạch và tổng hợp báo cáo; Canvas - hỗ trợ viết và biên tập nội dung dài; Gemini Live - cho phép trao đổi bằng giọng nói và hình ảnh theo thời gian thực hay hỗ trợ tạo và chỉnh sửa hình ảnh, tạo nhạc và tạo video.

Chia sẻ với báo chí tại hội thảo “AI for Learning” giới thiệu những tính năng mới nhất của Gemini - trợ lý AI của Google và NotebookLM ngày 18/6, đại diện Google Việt Nam cho biết, khi trí tuệ nhân tạo (AI) dần trở thành một phần thiết yếu trong đời sống hằng ngày, kỳ vọng của người dùng không còn dừng lại ở những câu trả lời nhanh. Người dùng cần một trợ lý đa nhiệm, có khả năng đồng hành xuyên suốt các tác vụ thường nhật, bao gồm nghiên cứu, học tập, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và khơi nguồn sáng tạo. Định hướng này chính là nền tảng để Google phát triển và không ngừng cải tiến ứng dụng Gemini - trợ lý AI cá nhân mạnh mẽ và chủ động cho người dùng.

Hiện người dùng có thể sử dụng đa dạng các tính năng trong ứng dụng Gemini cho từng nhu cầu cụ thể như: Deep Research - hỗ trợ lập kế hoạch và tổng hợp báo cáo; Canvas - hỗ trợ viết và biên tập nội dung dài; Gemini Live - cho phép trao đổi bằng giọng nói và hình ảnh theo thời gian thực hay hỗ trợ tạo và chỉnh sửa hình ảnh, tạo nhạc và tạo video.

Số liệu thống kê được công bố tại Sự kiện Google I/O 2026 cho thấy, lượng người dùng hoạt động hằng tháng (MAU) của ứng dụng Gemini đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 12 tháng, chính thức vượt mốc 900 triệu người dùng toàn cầu. Song song đó, lượng yêu cầu xử lý hằng ngày cũng ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục gấp 7 lần. Trong đó, nổi bật là công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh trong Gemini, đã ghi nhận hơn 50 tỷ hình ảnh được tạo ra trên toàn thế giới.

Gemini Omni – mô hình tạo video đột phá mới được công bố tại Google I/O 2026 – đánh dấu bước tiến chuyển mình trong việc sản xuất nội dung đa phương thức.

Bên cạnh các tác vụ hỗ trợ học tập và làm việc, Gemini cũng cho phép người dùng sáng tạo nội dung trên nhiều định dạng, bao gồm hình ảnh, âm thanh và video. Các công cụ này được tích hợp trong cùng một trải nghiệm, giúp người dùng bắt đầu từ một ý tưởng, sau đó tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung bằng các câu lệnh.

Theo đó, Nano Banana, công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh trong Gemini, hiện đã ghi nhận hơn 50 tỷ hình ảnh được tạo ra trên toàn cầu. Tại Việt Nam, công cụ này được biết đến qua nhiều trào lưu hình ảnh trên mạng xã hội như “Ảnh chân dung dưới tuyết”, “Ảnh đón Trung thu”, “Phục chế ảnh cũ” và gần đây là “Ảnh chân dung hộp đồ chơi mô hình”. Với Nano Banana, người dùng có thể tạo ảnh, chỉnh sửa bố cục hoặc thay đổi phong cách hình ảnh thông qua các câu lệnh văn bản.

Cùng với đó, Gemini cũng mở rộng khả năng hỗ trợ sáng tạo sang âm nhạc thông qua Lyria, mô hình tạo nhạc của Google DeepMind. Đặc biệt, Gemini Omni – mô hình tạo video đột phá mới được công bố tại Google I/O 2026 – đánh dấu bước tiến chuyển mình trong việc sản xuất nội dung đa phương thức. Người dùng có thể tinh chỉnh, biên tập nội dung thông qua hội thoại tự nhiên, đồng thời thêm chi tiết, hoặc thậm chí tạo một avatar AI tùy chỉnh có ngoại hình và giọng nói của chính mình trong khi mô hình vẫn đảm bảo sự đồng bộ chặt chẽ về nhân vật, bối cảnh và các yếu tố thị giác qua từng khung hình.

NotebookLM có thể hướng dẫn người dùng xây dựng kho nguồn tài liệu ngay trong cuộc trò chuyện.

NotebookLM - Công cụ AI của Google giúp nghiên cứu hiệu quả và toàn diện với các tính năng mới

Cũng theo đại diện Google, tập đoàn đang triển khai các bản nâng cấp toàn diện cho NotebookLM để vận hành trên Gemini 3.5 và Antigravity, mang đến các khả năng tự vận hành mới và tư duy lý luận tiên tiến hơn để giải quyết các dự án nghiên cứu phức tạp từ tháng 6/2026.

Các cập nhật này bắt đầu được triển khai trên toàn cầu trên nền tảng web cho tất cả người dùng Google AI Ultra và tất cả khách hàng doanh nghiệp Workspace có AI Ultra Access và AI Expanded Access, và Google dự kiến sẽ mở rộng đến các nhóm người dùng khác trong thời gian tới.

Theo đó, mỗi cuốn sổ ghi chép (notebook) đều được trang bị một máy tính đám mây bảo mật cao, cho phép NotebookLM tự viết và chạy mã lập trình. Tính năng này hỗ trợ đắc lực cho việc nghiên cứu chuyên sâu và thực hiện các phân tích phức tạp. Hệ thống cũng tích hợp hơn 100 kỹ năng phần mềm được tinh tuyển, mở ra hàng loạt tiềm năng mới giúp bạn thấu hiểu sâu sắc hơn các nguồn tài liệu trong notebook của mình.

Trong các đánh giá so sánh trực tiếp (side-by-side) với phiên bản tiền nhiệm, NotebookLM nâng cấp đạt tỷ lệ vượt trội hơn 65% (vượt mức cân bằng tới 15 điểm phần trăm) trên cả 5 tiêu chí đánh giá cốt lõi. Đặc biệt, hệ thống cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong việc phân tích các tài liệu lớn với tỷ lệ ưu thế hơn 69,9%, đồng thời đạt hiệu suất xuất sắc trong việc nghiên cứu web chuyên sâu và tìm kiếm nguồn tài liệu khi đạt tỷ lệ vượt trội lên tới 78,2% so với hệ thống tiêu chuẩn trước đây.