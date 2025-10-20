Ứng dụng AI của Việt Nam vượt mặt nhiều ‘ông lớn’ ở thị trường trong nước

TPO - Tại thị trường Việt Nam, AI Hay - ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các kỹ sư người Việt vừa trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào Top 5 ứng dụng AI có lượng người dùng thật và lượt tải nhiều nhất, vượt qua các ông lớn như Google Gemini, DeepSeek và Adobe Acrobat, theo báo cáo của Sensor Tower - nền tảng phân tích dữ liệu di động hàng đầu thế giới.

Sensor Tower là nền tảng phân tích dữ liệu di động hàng đầu thế giới, cung cấp chỉ số về lượt tải, doanh thu, hành vi người dùng và hiệu quả quảng cáo trên App Store và Google Play.

Dữ liệu của Sensor Tower được trích dẫn thường xuyên bởi Forbes, Bloomberg, TechCrunch và được xem là chuẩn tham chiếu độc lập cho ngành ứng dụng toàn cầu.



Theo bảng xếp hạng của Sensor Tower, trong 6 tháng đầu năm 2025, AI Hay - ứng dụng AI tạo sinh duy nhất của Đông Nam Á - nằm trong top 5 ứng dụng có lượt tải cao nhất và lượng người dùng hàng tháng (MAU) tại Việt Nam, theo sau lần lượt là Google Gemini, DeepSeek và Adobe Acrobat.

Việc AI Hay góp mặt trong bảng xếp hạng Top 5 (theo MAU và lượt tải) của Sensor Tower cho thấy nền tảng đang trên đà tăng trưởng bền vững ở ba khía cạnh then chốt gồm tăng trưởng tự nhiên bền vững thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo, hai là khả năng giữ chân người dùng nhờ trải nghiệm phù hợp bối cảnh văn hoá – ngôn ngữ và ba là tính tin cậy dữ liệu theo hệ đo độc lập của một đơn vị phân tích được thị trường công nhận.

Ứng dụng AI Hay do các kỹ sư Việt Nam phát triển đạt được nhiều thành tựu thời gian qua.

Đây là chứng nhận khách quan cho chiến lược sản phẩm tập trung vào giá trị sử dụng thực tế, đồng thời là nền tảng để AI Hay tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tính năng và hợp tác quốc tế trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc Vận hành AI Hay chia sẻ, thành tích này không phải là đích đến, mà là minh chứng rằng việc tập trung vào nhu cầu thực của người Việt là đúng hướng.

“AI Hay chọn cách hiểu sâu và phục vụ tốt người dùng Việt - từ sinh viên cần thông tin tuyển sinh mới nhất, cán bộ công chức làm việc với những nguồn thông tin cập nhật nhất về nghị định. Đây là bước khởi đầu, mở ra nhiều thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội ở phía trước”, ông Hiệp nói.

AI Hay là mạng xã hội hỏi - đáp trí tuệ nhân tạo thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 15 triệu lượt tải và hiện dẫn đầu hạng mục “Giáo dục” trên App Store và Google Play.

Ứng dụng kết hợp AI và cộng đồng người dùng để tạo ra nguồn tri thức chính xác, minh bạch và phù hợp văn hóa Việt Nam.

AI Hay đang tiên phong trong việc đưa AI vào giáo dục, nổi bật với chương trình AI Hay Pro miễn phí cho sinh viên toàn quốc, cùng các thỏa thuận hợp tác với Đại học FPT, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Luật TP.HCM.

Theo Decision Lab (2025), AI Hay nằm trong Top 6 nền tảng AI được người Việt sử dụng nhiều nhất, và đứng thứ 2 về mức độ hài lòng người dùng.

Đầu tháng 7/2025, start-up này huy động thành công 10 triệu USD, nâng tổng vốn huy động hiện vượt 18 triệu USD, phục vụ chiến lược mở rộng nền tảng web, phát triển mảng AI giáo dục - giải trí, và trợ lý AI cá nhân hóa cho người Việt.