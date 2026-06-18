Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways nâng tầm hợp tác

Ngày 16/6/2026, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) và Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (Sun PhuQuoc Airways) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Nhiên liệu hàng không với chủ đề: “Nâng tầm hợp tác: An toàn, Chất lượng và Hiệu quả trong cung ứng nhiên liệu hàng không”.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa hai doanh nghiệp nhằm tăng cường sự phối hợp trong hoạt động khai thác, cung ứng nhiên liệu hàng không, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển, các yêu cầu vận hành và những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong bối cảnh ngành hàng không đang phục hồi mạnh mẽ và mở rộng quy mô hoạt động.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways. Về phía Petrolimex Aviation có ông Phạm Huy Thông – Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Nguyễn Văn Học – UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; ông Lê Minh Quốc – UV HĐQT Công ty; Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ, chi nhánh trực thuộc Công ty. Về phía Sun PhuQuoc Airways có ông Nguyễn Mạnh Quân – Tổng Giám đốc; ông Đào Đức Vũ – Phó Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc cùng đại diện các phòng ban nghiệp vụ, các chi nhánh trên toàn quốc của hãng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lương Hồ Anh – Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation nhấn mạnh vai trò của nhiên liệu hàng không trong chuỗi giá trị vận hành của ngành hàng không, đồng thời khẳng định cam kết của Petrolimex Aviation trong việc cung cấp dịch vụ tra nạp nhiên liệu bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và hiệu quả cho các hãng hàng không. Với gần hai thập kỷ phát triển, Petrolimex Aviation hiện chiếm hơn 30% thị phần nhiên liệu hàng không tại Việt Nam, không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý, vận hành.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways, ông Đào Đức Vũ – Phó Tổng Giám đốc chia sẻ những định hướng phát triển của hãng trong giai đoạn tới, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả với Petrolimex Aviation nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng mạng bay và nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia của hai đơn vị đã trình bày nhiều tham luận chuyên đề quan trọng. Ông Nguyễn Minh Đại – Trưởng Phòng Kinh doanh Petrolimex Aviation đã cập nhật tình hình và xu hướng thị trường nhiên liệu hàng không, phân tích những yếu tố tác động đến giá nhiên liệu, nguồn cung và các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Tiếp đó, ông Phan Anh Nghĩa – Phó Phòng Phát triển Mảng bay Sun PhuQuoc Airways đã chia sẻ về chiến lược phát triển mạng bay, kế hoạch mở rộng hoạt động khai thác trong nước và quốc tế, đặc biệt sau khi hãng được cấp phép khai thác các đường bay thương mại quốc tế tới nhiều thị trường trọng điểm. Những định hướng phát triển này mở ra dư địa hợp tác rộng lớn giữa hai doanh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu hàng không.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt tại hội thảo là tham luận về hệ thống kiểm soát chất lượng và an toàn tra nạp nhiên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế JIG và AFQRJOS. Ông Đinh Mạnh Cường – Phó Trưởng Phòng An ninh An toàn đã giới thiệu quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, hệ thống kiểm soát xuyên suốt từ kho đầu nguồn đến khâu tra nạp tại tàu bay, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác hàng không.

Bên cạnh các tham luận chuyên đề, hai bên đã tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề “Phối hợp vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng nhiên liệu hàng không”. Các đại biểu từ cả hai đơn vị đã trao đổi thẳng thắn về nhu cầu thực tiễn trong khai thác, những khó khăn, vướng mắc cần phối hợp tháo gỡ cũng như các giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về cung cấp nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) giữa Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định cam kết của hai bên trong việc giảm phát thải khí carbon, phát triển ngành hàng không xanh tại Việt Nam, đồng hành cùng cả nước thực hiện đúng theo chủ trương Chính phủ tại Hội nghị COP26 về việc đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Biên bản ghi nhớ thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi doanh nghiệp, xây dựng nền tảng hợp tác bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài và cùng đồng hành trong quá trình mở rộng hoạt động của Sun PhuQuoc Airways.

Ảnh lễ ký kết MOU về nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Đánh giá về kết quả chương trình, ông Nguyễn Văn Học – Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation cho rằng hội thảo đã đạt được mục tiêu đề ra khi tạo ra diễn đàn trao đổi thực chất, cởi mở và hiệu quả giữa các đơn vị chuyên môn của hai doanh nghiệp. Những nội dung được chia sẻ tại hội thảo không chỉ giúp tăng cường sự thấu hiểu về quy trình vận hành, yêu cầu kỹ thuật và định hướng phát triển của mỗi bên mà còn góp phần lan tỏa văn hóa an toàn, chất lượng và tinh thần hợp tác trong toàn bộ chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không. Ông nhấn mạnh rằng những kết quả đạt được sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động và cùng hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Học – Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation phát biểu tại hội thảo.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Quân – Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways đánh giá cao công tác tổ chức hội thảo cũng như sự chuẩn bị chuyên nghiệp, chu đáo của Petrolimex Aviation. Theo ông, các nội dung trao đổi đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho hoạt động khai thác của hãng, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai doanh nghiệp. Đặc biệt, ông Nguyễn Mạnh Quân đề xuất hai bên không chỉ dừng lại ở mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu hàng không mà cần nghiên cứu mở rộng phạm vi hợp tác toàn diện hơn giữa hai tập đoàn trên cơ sở phát huy thế mạnh, nguồn lực và hệ sinh thái dịch vụ của mỗi bên. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm tạo ra các giá trị cộng hưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành hàng không cũng như nền kinh tế Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Quân – Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways phát biểu tại hội thảo.

Những đánh giá tích cực và các đề xuất hợp tác chiến lược từ lãnh đạo hai bên đã khẳng định thành công của hội thảo, đồng thời tạo động lực để Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways tiếp tục đồng hành, xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả và bền vững.

Ông Phạm Huy Thông – Chủ tịch HĐQT Petrolimex Aviation phát biểu bế mạc tại hội thảo

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Phạm Huy Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex Aviation đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, thẳng thắn và hiệu quả của các đại biểu tham dự, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực mà hai bên đã đạt được thông qua các nội dung trao đổi, thảo luận. Ông khẳng định sự đồng thuận cao giữa Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways đối với các định hướng hợp tác trong thời gian tới, coi đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, bền vững và hiệu quả giữa hai bên.

Kết thúc hội thảo, ông đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chương trình phối hợp cụ thể, tăng cường trao đổi thông tin, phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược lên một tầm cao mới, từng bước hiện thực hóa các cam kết ban đầu thành những kết quả hợp tác thiết thực, mang lại giá trị vượt bậc cho cả hai doanh nghiệp.

Hai bên tin tưởng rằng, với tinh thần đồng hành, chia sẻ và cùng phát triển, mối quan hệ hợp tác giữa Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng, an toàn và hiệu quả trong chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hội thảo khép lại trong không khí cởi mở, hợp tác và thành công tốt đẹp, mở ra những triển vọng và cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đồng hành cùng sự tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam trong thời gian tới.