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Kinh tế

VietinBank ra mắt dịch vụ cấp tín dụng online trên VietinBank eFAST

PV

Với dịch vụ cấp tín dụng online ngay trên nền tảng ngân hàng số VietinBank eFAST, doanh nghiệp dễ dàng chủ động đăng ký vay vốn mọi lúc, mọi nơi. Kết hợp với dịch vụ giải ngân online đã được ra mắt trước đó, hành trình tín dụng của khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank đã được đưa lên kênh số 100%.

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Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, nhu cầu tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện ngày càng trở nên cấp thiết đối với doanh nghiệp. Nắm bắt xu hướng này, VietinBank chính thức ra mắt dịch vụ cấp tín dụng online trên nền tảng VietinBank eFAST, mở ra trải nghiệm tài chính số hiện đại, giúp doanh nghiệp chủ động tiếp cận nguồn vốn chỉ với vài thao tác trực tuyến.

Dịch vụ cấp tín dụng online trên VietinBank eFAST được triển khai nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp đăng ký nhu cầu cấp/tái cấp giới hạn tín dụng ngắn hạn, bao gồm nhiều sản phẩm tài chính quan trọng như cho vay, bảo lãnh, thư tín dụng (L/C), chiết khấu và bao thanh toán. Đây là bước tiến mới trong hành trình số hóa dịch vụ tài chính doanh nghiệp của VietinBank, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền và tối ưu vận hành.

Điểm nổi bật của dịch vụ là doanh nghiệp có thể chủ động đề xuất nhu cầu vay vốn mọi lúc, mọi nơi, ngay trên nền tảng VietinBank eFAST mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch. Chỉ với một chiếc máy tính có kết nối internet, doanh nghiệp có thể dễ dàng khởi tạo hồ sơ, cập nhật thông tin và gửi đề nghị cấp tín dụng một cách nhanh chóng, linh hoạt.

Không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, dịch vụ còn giúp tinh gọn quy trình hồ sơ, giảm thiểu giấy tờ thủ công. Doanh nghiệp chỉ cần rà soát thông tin, ký số và gửi hồ sơ trực tuyến, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian, nguồn lực và chi phí vận hành. Quy trình số hóa này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng ưu tiên tối ưu hiệu suất hoạt động và nâng cao trải nghiệm giao dịch tài chính.

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Một trong những ưu điểm đáng chú ý khác là doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian thực. Thay vì chờ đợi hoặc trao đổi qua nhiều đầu mối, doanh nghiệp có thể chủ động cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ trực tiếp trên VietinBank eFAST, bảo đảm tính minh bạch trong từng bước triển khai.

Đặc biệt, doanh nghiệp cũng có thể nhận kết quả phê duyệt và thông báo cấp tín dụng ngay trên nền tảng, giúp rút ngắn thời gian phản hồi, tăng tốc quá trình tiếp cận nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dịch vụ được thiết kế dành cho mọi loại hình doanh nghiệp, từ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đến doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thể hiện định hướng của VietinBank trong việc lấy khách hàng làm trung tâm và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số.

Dịch vụ cấp tín dụng online trên VietinBank eFAST không chỉ dừng lại ở một sản phẩm mới, mà còn là dấu mốc cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của VietinBank trong việc hiện đại hóa hệ sinh thái ngân hàng số dành cho doanh nghiệp. Trước đó, VietinBank đã phát triển tính năng giải ngân online cho doanh nghiệp trên VietinBank eFAST. Cùng với dịch vụ cấp tín dụng online, giờ đây doanh nghiệp được tận hưởng một hành trình cấp tín dụng hoàn toàn trực tuyến, từ bước đăng ký giới hạn tín dụng cho đến giải ngân.

Với nền tảng công nghệ an toàn, hiện đại quy trình thuận tiện và khả năng kết nối linh hoạt, VietinBank kỳ vọng sẽ là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh ngày càng số hóa.

PV
#VietinBank #dịch vụ tín dụng #ngân hàng số #doanh nghiệp #vay vốn #eFAST #giải ngân trực tuyến

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