Anh hùng Lao động Thái Hương: Chăm lo cho sức khỏe học đường chính là sự chuẩn bị trách nhiệm nhất của phụ nữ

Chiều 18/6, tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Anh hùng Lao động Thái Hương đã có bài phát biểu tâm huyết về vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh, đưa phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành “điểm tựa hạnh phúc” và là bệ phóng vững chắc cho một Việt Nam giàu có và văn minh.

Ngày 18/6, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV diễn ra ở Hà Nội, Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam - được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Bà hiện cũng là Ủy viên Ban Chấp hành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2026-2031); Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026); Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao trong Nông nghiệp; Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Nhà Sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH.

AHLĐ Thái Hương phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, ngày 18/6/2026. Ảnh: Hoài Nam

Chúng tôi xin giới thiệu nội dung phát biểu của Anh hùng Lao động Thái Hương:

“Trên cương vị là một thành viên Ban Thường vụ, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam và là Chủ tịch Hội đồng Chiến lược một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch, tôi thấm nhuần sâu sắc định hướng chính trị của Đảng: Kỷ nguyên mới đòi hỏi tổ chức Hội không chỉ đồng hành, mà phải tiên phong kiến tạo những giá trị mang tính chiến lược cho đất nước.

Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã vạch rõ: Đảng và Nhà nước luôn nhất quán chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia quản trị, khởi nghiệp; đồng thời mục tiêu cao nhất là để Nhân dân được sống an toàn, lành mạnh.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta cũng nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân là trụ cột của mô hình phát triển mới, chuyển đổi xanh thành động lực tăng trưởng.

Mục tiêu bứt phá tăng trưởng kinh tế 2 con số theo hướng xanh và bền vững. Nhưng một nền kinh tế xanh không thể cất cánh nếu thể chất và trí tuệ của nhân dân không được nâng tầm. Nhân dân khỏe mạnh thì quốc gia mới khỏe mạnh!

Đảng và Chính phủ đang vận hành nền kinh tế một cách vô cùng quyết liệt: từ việc tái cấu trúc các dòng vốn tài chính quốc gia đến việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội chung trên toàn quốc. Sự quyết liệt, mạch lạc mang tính vĩ mô này đều hướng tới triết lí uyên thâm: tăng trưởng phải lấy con người làm trung tâm, lấy nhân dân khỏe mạnh làm gốc rễ. Bằng Quyết định 973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sức khỏe học đường hôm nay chính là cội nguồn của lực lượng lao động ngày mai, hướng tới một thế hệ thanh niên năm 2045 vững vàng cả về thể chất lẫn tinh thần để gánh vác trọng trách quốc gia. Chăm lo cho học sinh lúc này chính là sự chuẩn bị trách nhiệm nhất của phụ nữ!

“Sức khỏe học đường hôm nay chính là cội nguồn của lực lượng lao động ngày mai, hướng tới một thế hệ thanh niên năm 2045 vững vàng cả về thể chất lẫn tinh thần để gánh vác trọng trách quốc gia. Chăm lo cho học sinh lúc này chính là sự chuẩn bị trách nhiệm nhất của phụ nữ!” - AHLĐ Thái Hương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoài Nam.

Quán triệt sâu sắc định hướng chính trị đó, với vai trò đại diện cho phụ nữ và trẻ em, tôi kêu gọi hệ thống Hội hành động quyết liệt trên hai trọng tâm sau:

Một, thúc đẩy thể chế và hành lang pháp lý nâng đỡ khởi nghiệp xanh:

Hội phải là nơi chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế để phụ nữ tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường. Đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chúng ta cần thúc đẩy “thể chế xanh là nền tảng, đưa các sản phẩm do phụ nữ làm chủ vào chuỗi cung ứng xanh và công bằng”. Hành lang pháp lý vững chắc sẽ là bệ đỡ cho các doanh nghiệp nữ phát triển kinh tế tuần hoàn và sản xuất an toàn.

Hai, vận động nguồn lực xã hội để chuẩn hóa tiêu chuẩn thực phẩm sạch:

Bằng sự khéo léo nhưng đầy quyết liệt của người mẹ, người chị, chúng ta sẽ khơi thông mọi nguồn lực từ các cơ quan, doanh nghiệp đến từng gia đình.

Từ thực tế là Chủ tịch Hội đồng chiến lược một doanh nghiệp thực phẩm sạch, tôi thấu hiểu ranh giới sống còn giữa thực phẩm thông thường và thực phẩm chuẩn hóa về dinh dưỡng. Tôi cam kết đồng hành cùng các cấp Hội để cụ thể hóa hành động. Chúng ta phải thúc đẩy việc chuẩn hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn thực phẩm sạch, đảm bảo nguồn dinh dưỡng an toàn tuyệt đối từ trang trại đến học đường. Doanh nghiệp của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các mô hình sinh kế nông nghiệp sạch cho chị em hội viên, tạo nên một chuỗi cung ứng khép kín, an toàn và bền vững.

Xuyên suốt và kéo dài cả một nhiệm kỳ Đại hội, ngoài những nhiệm vụ trên, như một lời nhắc nhở sau cùng về nhiệm vụ chiến lược: Quyết định 973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Sức khỏe học đường là kim chỉ nam cho hành động để góp phần thúc đẩy Luật Dinh dưỡng học đường ra đời.

Tôi xin kêu gọi toàn thể các cấp Hội, mỗi cán bộ, hội viên hãy biến nhận thức thành hành động cụ thể. Hãy mang tinh thần Đại hội lan tỏa sâu rộng, xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh, đưa phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành “điểm tựa hạnh phúc” và là bệ phóng vững chắc cho một Việt Nam giàu có và văn minh!”

Tại Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam (VAWE), Anh hùng Lao động Thái Hương, với bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết cùng uy tín và kinh nghiệm của mình, đã được cộng đồng nữ doanh nhân tin tưởng bầu giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội từ khi thành lập tổ chức (năm 2014) đến nay, trải qua 2 nhiệm kỳ Đại hội (2014-2020 và 2020 – 2026). Bà đã cùng Hiệp hội đem những giá trị tích cực tới cộng đồng, góp phần vào công cuộc phát triển cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam nói riêng và phong trào phát triển phụ nữ cả nước nói chung.