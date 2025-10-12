Huế tồn kho hơn 1.500 căn nhà ở tại các dự án bất động sản

TPO - Thị trường bất động sản TP Huế quý 3/2025 ghi nhận lượng tồn kho tăng mạnh, với 1.512 căn nhà ở tại các dự án chưa được giao dịch, tăng 380 căn so với quý trước, dù thị trường được cơ quan chức năng đánh giá có dấu hiệu khởi sắc.

Chiều 11/10, thông tin từ Sở Xây dựng TP Huế cho biết vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 3/2025 trên địa bàn thành phố.

Thị trường bất động sản TP Huế được đánh giá có dấu hiệu khởi sắc﻿ trong quý 3, nhưng còn tồn kho hơn 1.500 căn nhà ở tại các dự án. Ảnh minh họa.

Theo Sở Xây dựng Huế, thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố trong quý 3 nhìn chung có tín hiệu phục hồi. Tuy nhiên, lượng giao dịch đất nền, nhà ở trong khu dân cư hiện hữu và tại các dự án vẫn chưa tăng đáng kể so với quý 1 và quý 2.

Đáng chú ý, lượng tồn kho bất động sản còn ở mức cao. Tổng số nhà ở của các dự án đủ điều kiện đưa vào giao dịch nhưng chưa có giao dịch trong kỳ báo cáo là 1.512 căn, tăng 380 căn so với 1.132 căn của quý 2/2025.

Trong quý 3/2025, TP Huế có 1.889 căn nhà ở riêng lẻ hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, thuộc 6 dự án. Cùng kỳ, lượng giao dịch tại các dự án chỉ gồm 43 căn chung cư và 36 căn nhà ở riêng lẻ. Nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản tại Huế có nhà ở riêng lẻ hình thành trong tương lai đủ điều kiện giao dịch đã không bán được căn nhà nào trong quý 3/2025.