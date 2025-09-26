Bộ Xây dựng chỉ rõ đầu cơ, găm hàng làm tăng giá bất động sản

TPO - Bộ Xây dựng chỉ rõ, thị trường bất động sản vẫn xảy ra hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ. Điều này làm tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân.

Còn tình trạng găm hàng, nâng giá, đầu cơ

Báo cáo thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm nay, Bộ Xây dựng cho biết, nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với túi tiền của đa số người dân. Đặc biệt thiếu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Giá bất động sản tăng đều theo năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực, vẫn cao so với thu nhập bình quân của phần lớn người dân.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, vẫn còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ. Điều này làm tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân.

Bà Tống Thị Hạnh - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng cho biết, thị trường bất động sản hiện nay vẫn còn những điểm nghẽn. Chính vì vậy, Cục đã và đang tập trung vào các vấn đề quan trọng như phát triển cũng như kiểm soát tốt thị trường bất động sản.

Thị trường bất động sản vẫn còn nhiều "điểm nghẽn" (ảnh: Như Ý).

Thứ nhất, là tạo được một nguồn cung bất động sản đảm bảo tính pháp lý. Điều này phải xuất phát từ những thể chế pháp luật ngành Xây dựng, nằm trong mối quan hệ tổng thể với các luật khác về đất đai, đầu tư, tài chính…

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã triển khai được một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoàn thiện thể chế, đặc biệt là về nhà ở xã hội. Từ đó giúp các Bộ ngành, địa phương thực hiện khá tốt các quy định mới này.

"Theo tôi, cần tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh, hiệu quả", bà Hạnh nhấn mạnh.

Trong năm 2026, Bộ Xây dựng dự kiến xây dựng Luật Nhà ở, Luật bất động sản sửa đổi, tập trung vào điều kiện giao dịch bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản, yếu tố kiểm soát thị trường bất động sản.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng cũng sẽ trình Chính phủ về Nghị quyết thí điểm xây dựng trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý. Trong đó, có sự quản lý pháp lý về nguồn cung, giá giao dịch bất động sản bao gồm cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Bộ cũng sẽ đưa ra lộ trình bao gồm cả thời gian và đối tượng thí điểm.

Một nhiệm vụ nữa là cần nghiên cứu cơ chế đột phá, thông thoáng, thu hút các nguồn lực tạo hành lang pháp lý cho thị trường bất động sản. Từ đó giúp thị trường bất động sản phát triển thực sự lành mạnh, bền vững.

"Tôi cho rằng, mấu chốt tháo gỡ điểm nghẽn bất động sản hiện nay vẫn là từ thể chế. Phải xác định vướng ở đâu, tháo gỡ ở đó. Nếu được khơi thông, tôi tin chắc thị trường bất động sản sẽ có sự tăng trưởng tích cực", bà Hạnh nhấn mạnh.

Tháo gỡ điểm nghẽn từ những dự án tồn đọng

PGS.TS Trần Đình Thiên - Thành viên Tổ Tư vấn Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, cần xác định rõ cấu trúc thị trường để tháo gỡ những điểm nghẽn cốt lõi.

"Hiện vẫn còn nhiều dự án tồn đọng vì thủ tục pháp lý ách tắc - đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Khi thị trường còn nhiều bất thường, xử lý dứt điểm vấn đề này sẽ là một đột phá", ông Thiên nói.

Ông cũng chỉ ra thực trạng cấu trúc thị trường còn méo mó, bị chuyển dịch sang thị trường đầu cơ, quản trị theo lợi ích nhóm. Trong khi đó, hàng loạt luật quan trọng phải sửa đổi, khiến thị trường khó ổn định.

Theo ông Thiên, cần phân tích kỹ để đánh giá tính phù hợp của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023, Luật Đất đai sau sửa đổi cũng như cơ chế vận hành trong mô hình chính quyền 2 cấp mới còn nhiều vướng mắc về thẩm quyền giải quyết dự án.

"Các bên cần sự vào cuộc quyết liệt, bắt đầu từ những dự án tồn đọng, với cách tiếp cận khác biệt và can đảm phá vỡ những rào cản hiện hữu. Nếu không, mục tiêu phục hồi và phát triển thị trường bất động sản sẽ rất khó đạt được trong bối cảnh nhiều bất thường hiện nay", ông Thiên nhấn mạnh.