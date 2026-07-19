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Công an làm việc với nhóm du khách bẻ san hô ở biển Nha Trang

Lữ Hồ

TPO - Công an phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với cơ quan chức năng thuộc UBND phường Bắc Nha Trang và Ban Quản lý Vịnh Nha Trang làm việc với nhóm du khách có hành vi bẻ san hô khi đi tham quan du lịch ở bãi biển Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang.

Sáng 19/7, Công an phường Bắc Nha Trang đã phối hợp với cơ quan chức năng thuộc UBND phường Bắc Nha Trang và Ban Quản lý Vịnh Nha Trang làm việc với nhóm du khách có hành vi bẻ san hô khi đi tham quan du lịch ở bãi biển Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

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Lực lượng chức năng địa phương làm việc với ông V.V.Y và ông V.V.B (thứ 2, ảnh trái và phải) về hành vi bẻ san hô trên biển Nha Trang. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 22h30 tối 18/7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Bắc Nha Trang phát hiện nhiều bài viết, hình ảnh phản ánh một nhóm du khách trong quá trình tham quan, tắm biển tại khu vực bãi tắm Hòn Chồng thuộc phường Bắc Nha Trang đã có hành vi tự ý bẻ, phá hoại rạn san hô tại khu vực ven bờ. Các bài viết, hình ảnh đã lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái biển, hình ảnh du lịch của địa phương và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Bắc Nha Trang đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp để xác minh, truy tìm các cá nhân có liên quan.

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Số lượng san hô mà ông V.V.Y và V.V.B đã bẻ trên biển Nha Trang. Ảnh: CACC.

Đến sáng 19/7, Công an phường Bắc Nha Trang đã xác định được nhóm du khách liên quan đến vụ việc trên gồm 10 người, hiện đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Bắc Sơn, phường Bắc Nha Trang. Trong đó, ông V.V.Y và V.V.B là hai du khách đã có hành vi trực tiếp hái, bẻ san hô.

Lực lượng chức năng địa phương xác định, ông V.V.Y và ông V.V.B đã có hành vi khai thác trái phép loài thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (loại san hô cứng dạng cành). Hiện Công an phường Bắc Nha Trang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân này theo quy định của pháp luật.

Lữ Hồ
#du khách #bẻ san hô #Hòn Chồng #Khánh Hòa #xử lý vi phạm #môi trường #du lịch

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