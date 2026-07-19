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Bẻ san hô ở biển Nha Trang, hai du khách bị phạt 50 triệu đồng

Lữ Hồ

TPO - UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với 2 du khách có hành vi bẻ san hô khi đi tham quan du lịch ở bãi biển Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang.

Chiều 19/7, UBND phường Bắc Nha Trang cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai ông V.V.B (14 Ấp Lợi Hà, Thanh Bình, Trảng Bom, TP. Đồng Nai) và V.V.Y (Tổ 7 Ấp Cây Điệp, Cây Gáo, Trảng Bom, TP. Đồng Nai) tổng cộng 50 triệu đồng về hành vi bẻ san hô khi đi tham quan du lịch ở bãi biển Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

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Ông V.V.B và V.V.Y (thứ 1 và thứ 3, từ trái qua) bị xử phạt vì bẻ san hô trái phép. Ảnh: CACC.

Cụ thể, hai ông V.V.B và V.V.Y bị xử phạt do đã thực hiện hành vi khai thác loài thủy sản (san hô) tại bãi rạn san hô đối diện đường Đặng Tất (khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất, phường Bắc Nha Trang) với khối lượng từ 0,5 đến dưới 10kg/người.

Việc xử phạt căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 38 ngày 5/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Ngoài ra, ông V.V.B và V.V.Y còn bị buộc phải giao nộp, thả san hô trở lại môi trường sống.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 22h30 ngày 18/7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Bắc Nha Trang phát hiện nhiều bài viết, hình ảnh phản ánh một nhóm du khách trong quá trình tham quan, tắm biển tại khu vực bãi tắm Hòn Chồng (thuộc phường Bắc Nha Trang) đã có hành vi tự ý bẻ, phá hoại rạn san hô tại khu vực ven bờ. Các bài viết, hình ảnh đã lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc trong Nhân dân.

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Số lượng san hô bị ông V.V.B và V.V.Y bẻ tại bãi biển Hòn Chồng. Ảnh: CACC.

Đến sáng 19/7, Công an phường Bắc Nha Trang đã xác định được nhóm du khách liên quan đến vụ việc trên gồm 10 người, hiện đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Bắc Sơn, phường Bắc Nha Trang. Trong đó, ông V.V.Y và V.V.B là hai du khách đã có hành vi trực tiếp hái, bẻ san hô.

Lữ Hồ
#Khánh Hòa #bẻ san hô #du khách #biển Hòn Chồng #xử phạt #bảo vệ môi trường #biển Nha Trang

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