Bãi rác lớn nhất tỉnh Nghệ An cháy dữ dội

TPO - Một vụ hỏa hoạn bất ngờ bốc cháy dữ dội tại bãi rác Nghi Yên (xã Hải Lộc, Nghệ An). Lửa từ đám cháy bị gió cuốn bay sang khiến rừng thông cạnh bên cũng bốc cháy.

Video đám cháy tại bãi rác lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Tối 19/7, lãnh đạo Công ty CP môi trường và Công trình đô thị Nghệ An xác nhận, bãi rác tại Khu Liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên (bãi rác Nghi Yên, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An)) bốc cháy dữ dội. Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được khống chế.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng hơn 13h chiều cùng ngày, người dân sống gần bãi rác Nghi Yên thấy khói lửa bốc lên từ trong bãi rác. Do nắng nóng cộng với gió lớn, đám cháy nhanh chóng lan rộng ra toàn bãi rác.

Bãi rác bốc cháy dữ dội từ hơn 13h chiều 19/7.

Phát hiện sự việc, các công nhân bãi rác dùng nước, phương tiện chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên, trong bãi tập kết rác có nhiều loại dễ bắt lửa nên việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Trong lúc các lực lượng đang dập lửa, gió lớn cuốn bay tàn lửa khiến đám cháy lan sang cánh rừng thông bên cạnh.

Nhận được tin báo, xã Hải Lộc cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã huy động ít nhất 5 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ địa phương tới chữa cháy.

Khói lửa từ đám cháy bao trùm cả một không gian rộng lớn.

"Đám cháy kéo dài 5-6 giờ đồng hồ, cột khói từ đám cháy bốc cao và lan rộng khiến không khí rất khó thở", một người dân xã Nghi Yên nói.

Đến gần 19h tối cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Nguyên nhân đám cháy đang được đơn vị chức năng làm rõ.

Bên trong bãi rác có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy lan rộng.

Đám cháy lan rộng phần lớn diện tích bãi rác.

Tàn lửa từ đám cháy bãi rác lan sang cánh rừng thông cạnh bên.

Các lực lượng được huy động sang chữa cháy rừng.

Ngọn lửa thiêu rụi một diện tích lớn rừng.