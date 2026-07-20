Show giữa giờ chung kết World Cup bị chê thảm họa

TPO - Ngôi sao bóng đá một thời Wayne Rooney chỉ trích gay gắt show giữa giờ chung kết World Cup 2026. Nhiều khán giả đồng tình với anh, cho rằng màn trình diễn của Madonna và Justin Bieber là “thảm họa”.

Lời chỉ trích từ Wayne Rooney và loạt sao

Lấy cảm hứng từ Super Bowl - trận chung kết vô địch thường niên của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia (NFL) ở Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có halftime show (chương trình biểu diễn giữa giờ) trong trận chung kết vào ngày 19/7 (giờ địa phương).

Madonna mở màn chương trình âm nhạc đặc biệt với bản hit năm 2000, Music, cùng sự đồng hành của hai huyền thoại World Cup người Brazil là Ronaldo Nazario và Ronaldinho. Bao quanh họ là dàn vũ công trượt patin.

Tiết mục mang đến cho sân vận động MetLife bầu không khí sôi động, trước khi chương trình chuyển sang màn chơi trống theo bài hát Seven Nation Army của White Stripes, do nhóm Muppets - những con rối trong chương trình hài kịch cùng tên của hãng Disney - thực hiện.

Madonna mở màn show giữa giờ cùng hai huyền thoại bóng đá Brazil. Tiếp đó là tiết mục của dàn rối nhóm Muppets. Ảnh: Getty Images/Imagn Images

Tiếp đến là tiết mục Dynamite đầy năng lượng của BTS. Sau đó, nam diễn viên Mỹ bất ngờ xuất hiện trong vai Ted Lasso - nhân vật chính trong loạt phim hài kịch thể thao đình đám cùng tên của Mỹ - để giới thiệu Justin Bieber.

“Hoàng tử nhạc pop” khiến chương trình lắng đọng hơn khi thể hiện ca khúc Everything Hallelujah với đàn guitar mộc.

Không khí một lần nữa được đẩy lên cao nhờ Shakira và Burna Boy cùng bài hát chủ đề của World Cup năm nay, Dai Dai.

Cuối cùng, Coldplay bước lên sân khấu cùng nhạc trưởng Gustavo Dudamel và PS22 Chorus - dàn hợp xướng nổi tiếng trên mạng xã hội gồm các học sinh lớp 4 và lớp 5 đến từ New York - để khép lại chương trình.

Điểm nhấn là các em nhỏ mặc những chiếc áo đấu nhiều màu sắc và nhảy múa sôi động, trong khi dòng chữ "Love" cùng hình ảnh quả địa cầu được tạo hình trên mặt sân.

Mặc dù quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới, show giữa giờ chung kết World Cup 2026 lại nhận hàng loạt bình luận tiêu cực, từ cả người nổi tiếng lẫn khán giả.

Gây chú ý nhất là lời chê bai từ cựu ngôi sao bóng đá tuyển Anh Wayne Rooney. Anh được mời tham gia bình luận trận chung kết trên kênh BBC Sport. Rooney tuyên bố phần mà anh thích nhất trong show giữa giờ là “khi nó kết thúc”.

“Tôi thích nhiều nghệ sĩ trong đó, nhưng thành thật mà nói, tôi thấy nó dở tệ. Tôi đã nghe, nhưng nó không làm tôi hứng thú, tôi muốn xem bóng đá trở lại. Nó quá nhạt nhẽo. Tôi thích Burna Boy, Shakira, Bieber nhưng màn trình diễn đó quá thiếu sức sống”, cựu tiền đạo Manchester United nhận xét.

Rooney gây sốt với lời chê thẳng show giữa giờ.

Ca sĩ Anh Liam Gallagher cũng chung quan điểm: “Cảm giác như đang trải qua chuyến đi tồi tệ. May mà hôm nay tôi mang theo đôi tất tâm linh, nếu không màn giải trí giữa giờ này chắc đã khiến tôi phát điên”.

Ngôi sao truyền hình Anh Sam Thompson bày tỏ sự thất vọng trên Instagram: “Màn trình diễn giữa hiệp là điều tồi tệ nhất mà trận đấu bóng đá tầm cỡ này cần. Không ai có tâm trạng tốt lúc này, kể cả người hâm mộ. Hãy tưởng tượng cảnh các cầu thủ phải xem Sesame Street (chương trình giải trí Mỹ) trong khi bị chuột rút và cần phải khởi động lại”.

Cựu tiền vệ Manchester United Roy Keane cũng chê nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Hơi hụt hẫng một chút, nhưng mà thật tuyệt khi được gặp Shakira”.

Khán giả chia phe

Lời nhận xét của Wayne Rooney nhận được nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ bóng đá. Daily Mail đưa tin một số người thậm chí dùng từ “thảm họa” để mô tả về chương trình biểu diễn giữa giờ đầu tiên của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, theo Page Six, giới phê bình nhận định show diễn bị biến thành mớ hỗn độn khó hiểu và gây thất vọng.

Không chỉ chê tổng thể, một vài cái tên bị chỉ đích danh. Người đầu tiên là Madonna. Không ít người tin rằng bà không hát live, mà thu âm từ trước rồi nhép theo. Tiếp đó, một bộ phận khán giả tin rằng bài hát mà Justin Bieber lựa chọn không phù hợp với tinh thần thể thao.

Màn đánh trống cũng được cho là không liên quan đến chủ đề chính, trong khi nhiều người đề xuất cắt bỏ phần của dàn hợp xướng nhí.

Nhiều người cho rằng Justin Bieber lựa chọn bài hát không phù hợp với World Cup. Những khán giả khác lại khen anh hát hay. Ảnh: Getty Images/Reuters

Cư dân mạng bình luận: “Madonna, Bieber và cả màn trình diễn của những đứa trẻ ở cuối chương trình đáng lẽ nên bị cắt bỏ. 90% phần của Madonna có vẻ như được thu âm sẵn. Bieber chọn bài hát quá tệ. Chương trình từ hào hứng ban đầu đến buồn ngủ, sau đó mới sôi động trở lại. Tôi hiểu thông điệp mà chương trình giữa giờ muốn truyền tải, nhưng thôi nào. Đáng lẽ chỉ cần BTS và Shakira là đủ”, “Xem chương trình giữa giờ của World Cup khiến tôi không nói nên lời. Trận đấu bóng đá mới chính là phần giải trí thực sự. Còn chương trình giữa giờ là sự xuống cấp về mặt văn hóa. Nó trống rỗng đến đau lòng. Chẳng khác gì gánh xiếc”, “Chương trình rời rạc, không nhất quán và thiếu tầm nhìn”, “Chương trình giữa giờ này đúng là thảm họa. Toàn những phần ghi hình sẵn, không có màn kết hợp hay khoảnh khắc bất ngờ nào. Madonna biến đâu mất ở cuối chương trình? Bà ấy có thể hát vài câu cùng Shakira... Mọi thứ đều quá kỳ quặc. Quảng bá rầm rộ rồi cuối cùng chẳng có gì”, “Ai là người nghĩ ra ý tưởng cho chương trình giữa giờ này? ChatGPT à?”, "Màn trình diễn của Madonna là điều kỳ lạ nhất tôi từng xem, nhất là sau đó lại đến tiết mục của Muppets”, “Thật đáng tiếc khi Justin Bieber lại là phần tệ nhất của chương trình giữa giờ World Cup”, “Justin Bieber hát Hallelujah. Đây hoàn toàn không phải lựa chọn phù hợp cho chương trình giữa giờ”…

Tuy nhiên, không phải ai cũng than phiền về chương trình nghệ thuật. Nhiều khán giả tỏ ra hào hứng và dành nhiều lời khen có cánh cho dàn nghệ sĩ: “Tôi không thích nhiều điều FIFA làm, nhưng chương trình giữa giờ đó thực sự ngoạn mục”, “Ngoại trừ Madonna, phần còn lại của chương trình khá ổn. Tôi nghĩ Justin Bieber là người biểu diễn hay nhất”, “Có vẻ Bieber hơi lạc nhịp, nhưng khi Shakira xuất hiện ngay sau đó, mọi thứ đều hợp lý”, "Rất tuyệt! Mang tính quốc tế và đa dạng, truyền tải thông điệp tích cực, phù hợp với gia đình, lại còn có các huyền thoại bóng đá sánh vai cùng Madonna. Ronaldinho và Ronaldo chắc cũng không thể tin nổi!”, “Justin Bieber trông rất tuyệt và hát cũng hay trong chương trình giữa giờ World Cup hôm nay!”…

BTS và Shakira là hai nghệ sĩ được khen nhiều nhất show giữa giờ. Ảnh: Getty Images/Reuters

Tiết mục kết show hoành tráng và ấn tượng, nhưng cũng gây tranh cãi. Ảnh: Reuters

Hàng tỷ người hâm mộ đã theo dõi trận chung kết diễn ra ở Mỹ. Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 sau hiệp hai đầy căng thẳng và 30 phút hiệp phụ.

Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định ở phút 106. Lionel Messi có nhiều pha kiến tạo đẹp mắt nhưng may mắn chưa mỉm cười với anh và đồng đội.

Argentina không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup từ 4 năm trước. Messi cũng vuột mất giải Quả bóng vàng vào tay tiền vệ Rodri của đội tuyển Tây Ban Nha.