Biểu diễn ở World Cup, Shakira, Madonna, Justin Bieber không được nhận xu nào

TPO - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận các nghệ sĩ tham gia chương trình giữa giờ chung kết World Cup 2026 không nhận thù lao biểu diễn.

World Cup 2026 khép lại với chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha trước Argentina để bước lên vị trí số một thế giới.

Đây cũng là lần đầu Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức chương trình biểu diễn giữa giờ trong trận chung kết, quy tụ các ngôi sao toàn cầu gồm Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS cùng nhiều khách mời đặc biệt trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Thay vì nhận phí biểu diễn, các nghệ sĩ có cơ hội tiếp cận lượng khán giả khổng lồ trên toàn cầu, đồng thời góp phần ủng hộ một hoạt động từ thiện.

Với dàn sao đình đám, cơ chế thù lao của chương trình khác với suy nghĩ của nhiều người hâm mộ.

FIFA và Global Citizen định vị sự kiện là chương trình giải trí toàn cầu gắn với Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen. Vì thế, FIFA xác nhận các nghệ sĩ tham gia chương trình giữa giờ chung kết World Cup 2026 không nhận thù lao biểu diễn.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mô tả đây là khoảnh khắc lịch sử. Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS và những nghệ sĩ còn lại tham gia show diễn 11 phút nhằm ủng hộ Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen.

Sáng kiến chung này đặt mục tiêu huy động 100 triệu USD để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới.

Cơ chế này tương tự mô hình được áp dụng tại chương trình giữa giờ Super Bowl của giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ NFL. Theo truyền thống, các nghệ sĩ chính không nhận phí biểu diễn dù xuất hiện trong một trong những chương trình truyền hình được theo dõi nhiều nhất thế giới.

Thay vì nhận thù lao, các nghệ sĩ có cơ hội tiếp cận lượng khán giả khổng lồ trên toàn cầu, đồng thời góp phần ủng hộ hoạt động từ thiện.

Màn trình diễn tại sân MetLife đã kéo dài 11 phút, với sự tham gia của Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, dàn hợp xướng PS22 và Coldplay. Chương trình còn có sự xuất hiện đặc biệt của các nhân vật trong Sesame Street và The Muppets.

Sự xuất hiện của dàn sao giúp FIFA tối ưu hóa giá trị các hợp đồng quảng cáo phát sóng trực tiếp giữa trận.

Nỗ lực tạo nên một chương trình hoành tráng theo phong cách Super Bowl của FIFA mang đến sự kết hợp đầy tham vọng giữa các ngôi sao toàn cầu, sân khấu được dàn dựng công phu và những bản hit quen thuộc.

Cũng giống những quãng nghỉ tiếp nước, chương trình biểu diễn giữa giờ trận chung kết là sáng kiến gây tranh cãi tại World Cup 2026. Sự tồn tại của chương trình đồng nghĩa trận chung kết World Cup mặc nhiên vượt quá quy định nghỉ giữa hai hiệp trong 15 phút.

Một vấn đề khác là mô hình này rõ ràng bắt nguồn từ Super Bowl của giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ NFL. Qua nhiều thập kỷ, chương trình giữa giờ Super Bowl phát triển từ những màn trình diễn của vài ban nhạc diễu hành thành một trong những sự kiện nhạc pop lớn nhất năm.

Dù vậy, The Guardian nhận định chương trình giữa giờ tương đối thành công. Chương trình vẫn diễn ra nhanh gọn, đưa hàng loạt màn trình diễn gói gọn trong thời lượng 11 phút.

Madonna trình diễn phiên bản mới của bản hit Music phát hành năm 2000. Ca khúc được phối lại trên nền nhạc lấy cảm hứng từ Disco Inferno của The Trammps. Nữ ca sĩ biểu diễn trên một phương tiện mang phong cách gợi nhớ đến bộ phim Mad Max, do hai danh thủ Ronaldo và Ronaldinho điều khiển.

Những khoảnh khắc bùng nổ dưới sân cỏ, trên khán đài khép lại kỳ World Cup lịch sử.

Sau đó, giai điệu Seven Nation Army của The White Stripes vang lên, được trình diễn bởi ba thành viên của ban nhạc Electric Mayhem trong The Muppets.

BTS nhanh chóng hoàn thành phần trình diễn Dynamite. Shakira và Burna Boy thể hiện phiên bản rút gọn của Dai Dai.

Coldplay trình diễn ca khúc Believe in Love cùng dàn hợp xướng thiếu nhi.

Việc để Justin Bieber trình diễn bản ballad acoustic trầm buồn Everything Hallelujah gây khá nhiều ý kiến trái chiều vì không phù hợp với tính chất chương trình. Dù vậy, màn trình diễn vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nhờ lượng người hâm mộ đông đảo của Justin Bieber.