Toàn cảnh hình ảnh ông Trump xuất hiện trở thành tâm điểm chung kết World Cup

TPO - Đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp theo dõi trận đấu trên sân MetLife và trao cúp cho nhà vô địch.