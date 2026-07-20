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Giải trí

Toàn cảnh hình ảnh ông Trump xuất hiện trở thành tâm điểm chung kết World Cup

Ngọc Ánh

TPO - Đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp theo dõi trận đấu trên sân MetLife và trao cúp cho nhà vô địch.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Infantino đã trao cúp cho nhà vô địch World Cup 2026 sau trận đấu kịch tính diễn ra trên sân MetLife (Mỹ) tối 19/7 (theo giờ địa phương).
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Khoảnh khắc Tổng thống Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Infantino bước xuống sân sau khi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina khép lại.
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Chiếc cúp vàng được mang đến bởi Sergio Ramos, trước khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch FIFA Infantino giơ cao và trao cho tuyển Tây Ban Nha.
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Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở hiệp phụ thứ 2 đã giúp đội tuyển Tây Ban Nha vượt qua Argentina để giành ngôi vô địch World Cup 2026 trên đất Mỹ.
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Tổng thống Donald Trump bắt tay Rodri - Quả bóng vàng World Cup 2026.
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Tiền vệ 30 tuổi là nhân vật quan trọng nơi tuyến giữa của Tây Ban Nha, đóng vai trò điều tiết lối chơi, kiểm soát nhịp độ trận đấu và mang đến sự cân bằng cho đội bóng của HLV Luis de la Fuente.
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Tổng thống Donald Trump liên tục xuất hiện tại các sự kiện thể thao kể từ khi tái đắc cử. Trong thời gian tổ chức World Cup 2026, Tổng thống Trump từng gọi điện cho Chủ tịch FIFA để vận động xem xét lại án treo giò vì thẻ đỏ gây tranh cãi của ngôi sao đội tuyển Mỹ Folarin Balogun.
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Tổng thống Mỹ Donald Trump trao huy chương cho Lamine Yamal. Cơ hội dứt điểm cho Yamal đã có trong hiệp một sau một pha chạy chỗ xuống từ đường chuyền của đồng đội, nhưng góc sút quá hẹp và số 19 cũng dứt điểm không tốt. Dù không ghi bàn ở trận đấu quan trọng, Lamine Yamal vẫn có nhiều đóng góp vào lối chơi của Tây Ban Nha.
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Ông Trump bắt tay động viên Lionel Messi sau trận đấu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần dành lời khen ngợi cho siêu sao người Argentina.
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Tổng thống Trump đến sân vận động MetLife bằng trực thăng Marine One. Chiếc trực thăng của tổng thống bay lượn trên sân khoảng 45 phút trước khi trận đấu bắt đầu.
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Tổng thống Mỹ cùng Phu nhân Melania Trump và con trai út Barron Trump ngồi trong khu vực ghế hạng sang có vách kính ở phía tây sân vận động ngay trước khi trận đấu bắt đầu.
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Lực lượng an ninh được tăng cường tại trận đấu khi Sở Mật vụ Hoa Kỳ tiếp quản hoạt động.
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Theo Tổng thống Donald Trump, World Cup 2026 là giải đấu có lượng khán giả cao nhất trong lịch sử tất cả môn thể thao, với 6,5 triệu khán giả đến sân. Giải đấu đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng khán giả, doanh thu và lượng người xem quốc tế. Doanh thu giải đấu đạt 19,2 tỷ USD - con số kỷ lục đối với bóng đá quốc tế. "Mọi sân vận động đều chật kín người, bầu không khí thật tuyệt vời. Người hâm mộ từ 200 quốc gia đã đến xem 104 trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố trên khắp Bắc Mỹ", Tổng thống Trump phát biểu.
Ngọc Ánh
Ảnh: Getty Images, Reuters, FIFA
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