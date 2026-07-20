Toàn cảnh hình ảnh ông Trump xuất hiện trở thành tâm điểm chung kết World Cup

TPO - Đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp theo dõi trận đấu trên sân MetLife và trao cúp cho nhà vô địch.
Theo Tổng thống Donald Trump, World Cup 2026 là giải đấu có lượng khán giả cao nhất trong lịch sử tất cả môn thể thao, với 6,5 triệu khán giả đến sân. Giải đấu đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng khán giả, doanh thu và lượng người xem quốc tế. Doanh thu giải đấu đạt 19,2 tỷ USD - con số kỷ lục đối với bóng đá quốc tế. "Mọi sân vận động đều chật kín người, bầu không khí thật tuyệt vời. Người hâm mộ từ 200 quốc gia đã đến xem 104 trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố trên khắp Bắc Mỹ", Tổng thống Trump phát biểu.