13 nghệ sĩ vào nhóm nguy hiểm

TPO - Sau những khủng hoảng trước ngày lên sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai bước vào Công diễn 1 với áp lực không nhỏ. Tập 3 lên sóng tối 18/7 là nửa đầu của bảng đấu Bạch Mã. Bốn tiết mục thiên về cảm xúc, có câu chuyện phía sau, không quá phô diễn kỹ thuật.

Đại Nghĩa cạo đầu ngay trên sân khấu

Sau những khủng hoảng trước ngày lên sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai bước vào Công diễn với áp lực không nhỏ. Tập 3 lên sóng tối 18/7 là nửa đầu của bảng đấu Bạch Mã. Bốn tiết mục lần lượt xuất hiện gồm Buông tay, Xa, Quá khứ còn lại gì và Nhong nhong nhong, mang đến bốn màu sắc khác nhau.

Các tiết mục thiên về cảm xúc, có câu chuyện phía sau, không quá phô diễn kỹ thuật.

Quá khứ còn lại gì của Nhà Củi Lửa là tiết mục tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ nhất tập phát sóng.

Đại Nghĩa cạo đầu trên sân khấu, truyền thông điệp về bước qua giới hạn bản thân.

Ca khúc vốn là bản ballad về những ký ức sau tan vỡ được phối lại theo hướng hiện đại hơn, kết hợp pop, rock và vũ đạo. Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh tiếp tục chứng minh lợi thế vocal, trong khi Will và It's Charles mang đến màu sắc trẻ trung.

Đại Nghĩa không phải người hát nổi bật nhất, nhưng lại trở thành tâm điểm bằng hành động cạo đầu ngay trên sân khấu.

Ngay giữa cao trào tiết mục, nam nghệ sĩ ngồi xuống ghế và dùng tông đơ cạo mái tóc thật của mình ngay trên sân khấu. Máy quay ghi lại rõ những lọn tóc rơi xuống, phản ứng sững sờ của các anh tài và cả MC Anh Tuấn. Nhiều khán giả cũng rất sốc.

Khoảnh khắc này tạo hiệu ứng bởi gắn liền với thông điệp mà Đại Nghĩa chia sẻ sau tiết mục: dám bước qua quá khứ, dám từ bỏ hình ảnh quen thuộc để bắt đầu một chương mới.

Trong game show thực tế, việc một nghệ sĩ kỳ cựu chấp nhận thay đổi ngoại hình thật ngay trên sóng truyền hình tạo nên cảm giác chân thực hiếm thấy. Hành động của Đại Nghĩa khiến Quá khứ còn lại gì trở thành phần trình diễn được nhắc đến nhiều nhất sau tập 3.

Khoảnh khắc xúc động của Lê Xuân Tiền

Buông tay của Nhà Mỹ Nam chạm cảm xúc bằng câu chuyện đời thực.

Trong quá trình chuẩn bị Công diễn 1, Lê Xuân Tiền phải tạm dừng tập luyện vì cha qua đời đột ngột. Anh trở lại sân khấu khi tang sự vừa kết thúc, trong tâm trạng nặng nề và day dứt vì không kịp thực hiện lời hứa sẽ để cha xem mình biểu diễn.

Buông tay của Nhà Mỹ Nam gây chú ý nhờ cách dàn dựng công phu, đầu tư phục trang bắt mắt.

Thay vì tập trung khai thác nước mắt, tập phim dành nhiều thời lượng cho sự sẻ chia của các thành viên Nhà Mỹ Nam. BB Trần và đồng đội chủ động chia lại phần diễn, chấp nhận gánh thêm áp lực để Lê Xuân Tiền yên tâm lo hậu sự.

“Tôi từng giấu ba chuyện đi thi Anh trai vượt ngàn chông gai và dự định sẽ hẹn cha đi ăn, cùng xem ngày tập phim phát sóng. Nhưng giờ tôi nhận ra mình hết cơ hội rồi”, Lê Xuân Tiền xúc động nói.

Về chuyên môn, Buông tay được dàn dựng đẹp mắt với hình tượng năm kỵ sĩ, đội hình đồng đều, vũ đạo mạnh và visual sáng sân khấu.

Số điểm 2.110 giúp Nhà Mỹ Nam tạm thời dẫn đầu bảng đấu cũng phản ánh đây là một tiết mục có chất lượng. Điểm trừ là tổng thể tiết mục rối, giọng hát chưa thực sự thuyết phục.

Nhà Ngoại Ô chọn tiết mục theo phong cách nhạc kịch.

Nhà Ngoại Ô chỉ có ba thành viên nhưng lại xây dựng tiết mục Xa theo mô-típ nhạc kịch lấy cảm hứng từ Người đẹp và quái vật.

Tiết mục không sở hữu đội hình đông người hay hiệu ứng sân khấu quá lớn, nhưng cách kể chuyện mạch lạc cùng sự nhập vai của K.O, Đông Hùng và 14 Casper giúp phần trình diễn tạo dấu ấn. Việc vượt Nhà Mỹ Nam để tạm dẫn đầu cho thấy sự đầu tư vào ý tưởng có thể bù đắp quy mô nhân sự.

13 nghệ sĩ vào nhóm nguy hiểm

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất lại thuộc về Nhong nhong nhong.

Bài hát thiếu nhi quen thuộc được Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu biến thành câu chuyện về tình cha con. Phần rap của Thái VG, trải nghiệm của một người cha và cách dàn dựng tiết chế khiến tiết mục đủ sức lay động.

Nhà Làm Mạnh trở thành đội duy nhất an toàn của bảng Bạch Mã sau khi lấy nước mắt của rất nhiều khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay.

Thái VG và đồng đội không cần một tiết mục quá nổi bật về chuyên môn nhưng vẫn trở thành đội an toàn của bảng đấu.

Dẫu vậy, chương trình cũng cần thận trọng với ranh giới giữa cảm xúc và việc khai thác hoàn cảnh cá nhân. Khi liên tiếp các tiết mục đều được đặt trong những câu chuyện nhiều nước mắt, chất lượng âm nhạc đôi khi bị lấn át.

Khép lại tập 3, Nhà Làm Mạnh là đội duy nhất giành quyền an toàn của bảng Bạch Mã, trong khi ba Nhà còn lại với 13 nghệ sĩ phải bước vào nhóm nguy hiểm.

Phần còn lại của Công diễn 1 sẽ lên sóng ở tập 4.