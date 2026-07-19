Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

13 nghệ sĩ vào nhóm nguy hiểm

Thu An

TPO - Sau những khủng hoảng trước ngày lên sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai bước vào Công diễn 1 với áp lực không nhỏ. Tập 3 lên sóng tối 18/7 là nửa đầu của bảng đấu Bạch Mã. Bốn tiết mục thiên về cảm xúc, có câu chuyện phía sau, không quá phô diễn kỹ thuật.

Đại Nghĩa cạo đầu ngay trên sân khấu

Sau những khủng hoảng trước ngày lên sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai bước vào Công diễn với áp lực không nhỏ. Tập 3 lên sóng tối 18/7 là nửa đầu của bảng đấu Bạch Mã. Bốn tiết mục lần lượt xuất hiện gồm Buông tay, Xa, Quá khứ còn lại gì và Nhong nhong nhong, mang đến bốn màu sắc khác nhau.

Các tiết mục thiên về cảm xúc, có câu chuyện phía sau, không quá phô diễn kỹ thuật.

Quá khứ còn lại gì của Nhà Củi Lửa là tiết mục tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ nhất tập phát sóng.

460a9177-1.jpg
460a9108.jpg
vtr-0827.jpg
Đại Nghĩa cạo đầu trên sân khấu, truyền thông điệp về bước qua giới hạn bản thân.

Ca khúc vốn là bản ballad về những ký ức sau tan vỡ được phối lại theo hướng hiện đại hơn, kết hợp pop, rock và vũ đạo. Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh tiếp tục chứng minh lợi thế vocal, trong khi Will và It's Charles mang đến màu sắc trẻ trung.

Đại Nghĩa không phải người hát nổi bật nhất, nhưng lại trở thành tâm điểm bằng hành động cạo đầu ngay trên sân khấu.

Ngay giữa cao trào tiết mục, nam nghệ sĩ ngồi xuống ghế và dùng tông đơ cạo mái tóc thật của mình ngay trên sân khấu. Máy quay ghi lại rõ những lọn tóc rơi xuống, phản ứng sững sờ của các anh tài và cả MC Anh Tuấn. Nhiều khán giả cũng rất sốc.

Khoảnh khắc này tạo hiệu ứng bởi gắn liền với thông điệp mà Đại Nghĩa chia sẻ sau tiết mục: dám bước qua quá khứ, dám từ bỏ hình ảnh quen thuộc để bắt đầu một chương mới.

Trong game show thực tế, việc một nghệ sĩ kỳ cựu chấp nhận thay đổi ngoại hình thật ngay trên sóng truyền hình tạo nên cảm giác chân thực hiếm thấy. Hành động của Đại Nghĩa khiến Quá khứ còn lại gì trở thành phần trình diễn được nhắc đến nhiều nhất sau tập 3.

Khoảnh khắc xúc động của Lê Xuân Tiền

Buông tay của Nhà Mỹ Nam chạm cảm xúc bằng câu chuyện đời thực.

Trong quá trình chuẩn bị Công diễn 1, Lê Xuân Tiền phải tạm dừng tập luyện vì cha qua đời đột ngột. Anh trở lại sân khấu khi tang sự vừa kết thúc, trong tâm trạng nặng nề và day dứt vì không kịp thực hiện lời hứa sẽ để cha xem mình biểu diễn.

dsc07795.jpg
460a8855.jpg
vtr-1358.jpg
vtr-1423.jpg
Buông tay của Nhà Mỹ Nam gây chú ý nhờ cách dàn dựng công phu, đầu tư phục trang bắt mắt.

Thay vì tập trung khai thác nước mắt, tập phim dành nhiều thời lượng cho sự sẻ chia của các thành viên Nhà Mỹ Nam. BB Trần và đồng đội chủ động chia lại phần diễn, chấp nhận gánh thêm áp lực để Lê Xuân Tiền yên tâm lo hậu sự.

“Tôi từng giấu ba chuyện đi thi Anh trai vượt ngàn chông gai và dự định sẽ hẹn cha đi ăn, cùng xem ngày tập phim phát sóng. Nhưng giờ tôi nhận ra mình hết cơ hội rồi”, Lê Xuân Tiền xúc động nói.

Về chuyên môn, Buông tay được dàn dựng đẹp mắt với hình tượng năm kỵ sĩ, đội hình đồng đều, vũ đạo mạnh và visual sáng sân khấu.

Số điểm 2.110 giúp Nhà Mỹ Nam tạm thời dẫn đầu bảng đấu cũng phản ánh đây là một tiết mục có chất lượng. Điểm trừ là tổng thể tiết mục rối, giọng hát chưa thực sự thuyết phục.

vtr-1576.jpg
vtr-2663.jpg
vtr-2586.jpg
vtr-1524.jpg
Nhà Ngoại Ô chọn tiết mục theo phong cách nhạc kịch.

Nhà Ngoại Ô chỉ có ba thành viên nhưng lại xây dựng tiết mục Xa theo mô-típ nhạc kịch lấy cảm hứng từ Người đẹp và quái vật.

Tiết mục không sở hữu đội hình đông người hay hiệu ứng sân khấu quá lớn, nhưng cách kể chuyện mạch lạc cùng sự nhập vai của K.O, Đông Hùng và 14 Casper giúp phần trình diễn tạo dấu ấn. Việc vượt Nhà Mỹ Nam để tạm dẫn đầu cho thấy sự đầu tư vào ý tưởng có thể bù đắp quy mô nhân sự.

13 nghệ sĩ vào nhóm nguy hiểm

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất lại thuộc về Nhong nhong nhong.

Bài hát thiếu nhi quen thuộc được Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu biến thành câu chuyện về tình cha con. Phần rap của Thái VG, trải nghiệm của một người cha và cách dàn dựng tiết chế khiến tiết mục đủ sức lay động.

Nhà Làm Mạnh trở thành đội duy nhất an toàn của bảng Bạch Mã sau khi lấy nước mắt của rất nhiều khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay.

vtr-3272.jpg
vtr-0546.jpg
vtr-0249.jpg
vtr-0027.jpg
Thái VG và đồng đội không cần một tiết mục quá nổi bật về chuyên môn nhưng vẫn trở thành đội an toàn của bảng đấu.

Dẫu vậy, chương trình cũng cần thận trọng với ranh giới giữa cảm xúc và việc khai thác hoàn cảnh cá nhân. Khi liên tiếp các tiết mục đều được đặt trong những câu chuyện nhiều nước mắt, chất lượng âm nhạc đôi khi bị lấn át.

Khép lại tập 3, Nhà Làm Mạnh là đội duy nhất giành quyền an toàn của bảng Bạch Mã, trong khi ba Nhà còn lại với 13 nghệ sĩ phải bước vào nhóm nguy hiểm.

Phần còn lại của Công diễn 1 sẽ lên sóng ở tập 4.

Ở Công diễn 1, các anh tài được lập thành 8 Nhà và chia thành 2 bảng đấu tên Bạch mã, Hắc mã. Mỗi bảng đấu gồm 4 nhà. Khi mỗi tiết mục kết thúc, khán giả tại trường quay tiến hành bình chọn.

Điểm của nhà có lượt bình chọn cao nhất sẽ được xem là điểm chuẩn để các nhà còn lại vượt qua. Nhà nào vượt qua sẽ trở thành nhà top 1.

Tại hiện trường, chỉ công bố điểm của nhà trình diễn đầu tiên, các nhà trình diễn sau đó không công bố điểm nhưng sẽ công bố nhà đạt vị trí số 1, được vinh danh ngồi tại khán đài danh dự.

Mỗi bảng đấu sẽ chỉ có một nhà an toàn và ba nhà nguy hiểm. Trong 6 nhà nguy hiểm, sẽ có anh tài buộc phải dừng chân, được quyết định bằng điểm hỏa lực.

Thu An
#Anh trai vượt ngàn chông gai tập 3 #Đại Nghĩa cạo đầu #Lê Xuân Tiền khóc #Công diễn 1 Anh trai vượt ngàn chông gai #Review Anh trai vượt ngàn chông gai tập 3

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe