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Cao Bằng:

Dùng máy bơm xăng dưới bể nước làm 4 người thương vong

Quốc Nam

TPO - Chỉ vì sử dụng máy bơm chạy bằng xăng để vệ sinh bể chứa nước có không gian kín, một nhóm gồm 4 người tại Cao Bằng đã bị ngạt khí, dẫn đến hậu quả thương tâm khiến 1 người tử vong và 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào sáng 19/7 tại khu vực Trạm bơm Hoàng Tung, thuộc phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Vụ tai nạn nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của anh T.V.Q. (sinh năm 1988) và khiến 3 người khác gồm anh N.K.L. (sinh năm 1984), chị P.T.M. (sinh năm 1989), chị N.P.T. (sinh năm 1994) phải đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

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Lực lượng cứu hộ đưa 4 người thương vong trong bể nước ra ngoài. Ảnh: Công an Cao Bằng

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhóm người dân đã dùng máy bơm động cơ xăng để hút bùn bên trong bể chứa.

Do đây là không gian hạn chế, khí thải từ động cơ (đặc biệt là khí CO) không có đường thoát, nhanh chóng tích tụ và làm sụt giảm nồng độ oxy. Điều này khiến những người đang làm việc bên trong bị ngạt khí, mất ý thức.

Ngay khi tiếp nhận tin báo khẩn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Cao Bằng đã tức tốc điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tới hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sau khi trinh sát, lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu vực bể chứa, đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài và phối hợp khẩn trương cùng đội ngũ y tế tiến hành cấp cứu.

Qua tai nạn đáng tiếc này, Công an tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh sự nguy hiểm đặc biệt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của việc chạy máy nổ, máy bơm xăng, dầu trong hầm, cống, giếng, hố sâu hay bể chứa. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các thiết bị này ở những không gian kín, thiếu thông gió.

Cụ thể, người dân tuyệt đối không sử dụng các loại máy nổ, máy bơm chạy bằng động cơ xăng, dầu trong các không gian hẹp, kín như bể chứa, hầm, cống, giếng. Trước khi tiến hành làm việc ở những khu vực này, cần đảm bảo thông gió tốt, ưu tiên sử dụng thiết bị kiểm tra nồng độ oxy và khí độc (nếu có).

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Cơ quan chức năng người dân tuyệt đối không sử dụng các thiết bị phát sinh khí CO ở những không gian kín, thiếu thông gió.

Ngoài ra, phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết, sử dụng dây đai an toàn và luôn có người giám sát ở bên ngoài để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Quốc Nam
#tai nạn #Cao Bằng #máy bơm xăng #ngạt khí #cứu hộ #an toàn lao động #khí CO #ngộ độc khí

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