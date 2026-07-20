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Pháp luật

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Đối tượng vận chuyển ma túy lao xe vào tổ đánh án của bộ đội biên phòng

Viết Hà

TPO - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6.100 viên ma túy tổng hợp. Trong quá trình vây bắt, đối tượng chống trả quyết liệt, điều khiển xe máy lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến một thiếu tá Biên phòng bị thương.

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Đối tượng Tráng Tồng Mua cùng tang vật 6.100 viên ma túy tổng hợp.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, khoảng 22 giờ 35 phút ngày 18/7, tại bản Phát, xã Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng Sơn La và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng) đã bắt giữ Tráng Tồng Mua (SN 1989, trú tại xã Lóng Sập) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 6.100 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một điện thoại di động.

Trong quá trình bắt giữ, Tráng Tồng Mua chống trả quyết liệt, điều khiển xe máy lao thẳng vào đội hình của lực lượng chức năng nhằm tìm cách tẩu thoát.

Khi trực tiếp khống chế đối tượng, Thiếu tá Tống Duy Tân, Phó Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Tổ trưởng tổ đánh án, bị chấn thương vùng đầu, lưng cùng nhiều vị trí khác trên cơ thể. Sau khi được sơ cứu tại Trạm Y tế xã Chiềng Sơn, sức khỏe của Thiếu tá Tống Duy Tân đã dần ổn định.

Trong ngày 19/7, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Tống Duy Tân.

Viết Hà
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