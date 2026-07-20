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Pháp luật

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Bản án nghiêm khắc cho 6 bị cáo trong vụ 'bôi trơn' tiền tỷ để đăng kiểm tàu cá

Tân Lộc

TPO - Ngày 20/7, TAND tỉnh Cà Mau tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại lĩnh vực đăng ký, đăng kiểm tàu cá và chứng thực hợp đồng mua bán tàu cá. Tổng mức hình phạt toà tuyên đối với 6 bị cáo là hơn 53 năm tù.

6 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Việt Triều – cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục biển, hải đảo và kiểm ngư tỉnh Cà Mau; Phạm Đăng Chiến – chuyên viên Phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Thuỷ sản tỉnh Cà Mau (cũ);

Huỳnh Văn Đẳng - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá; Nguyễn Trường Ơn - đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm tàu cá; Huỳnh Thanh Trung - nguyên chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Ngọc Hiển (cũ); Nguyễn Minh Đương (ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) - chủ một cơ sở đóng tàu.

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Các bị cáo nghe toà tuyên án.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, vì động cơ vụ lợi, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2023, Triều, Chiến, Đẳng nhiều lần lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đã ký Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thuỷ sản, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá, giấy chứng nhận đăng kiểm... Qua đó để nhận hối lộ từ Đỗ Hữu Nhân (chủ tàu cá) và Đương với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Trường Ơn, cơ quan tố tụng xác định, đã lợi dụng nhiệm vụ đăng kiểm viên để làm nhanh bản vẽ thiết kế đóng mới, cải hoán tàu cá; thẩm định và tham mưu cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế, từ đó nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 46 triệu đồng.

Cáo trạng cũng xác định, Huỳnh Thanh Trung đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao đã làm giả lời chứng thực của 40 hợp đồng mua bán tàu cá không có thật, để nhận hối lộ của Đương số tiền 37,9 triệu đồng. Đương đã đưa hối lộ cho Chiến, Đẳng, Triều, Trung và Ơn với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, để dễ dàng được cấp các giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, đăng ký cải hoán, đóng mới, lập hồ sơ sang tên... không đúng quy định.

Ngoài ra, Đẳng và Ơn còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ được giao đã làm, cấp 136 giấy tờ giả (trong đó Đẳng ký cấp giả 71 biên bản, Ơn ký cấp giả 65 biên bản).

Về hành vi của Đỗ Hữu Nhân, cáo trạng xác định, trước khi sự việc bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, chưa bị ai tố giác, Nhân đã chủ động làm đơn tố giác và khai báo toàn bộ quá trình nhận hối lộ của các bị can trong vụ án. Nhân đã chủ động cung cấp tài liệu, chứng cứ quan trọng trong quá trình điều tra, nên Viện KSND tỉnh Cà Mau đã ra quyết định đình chỉ điều tra và không xem xét xử lý đối với Nhân.

Tại phiên toà, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Hành vi này là một trong những nguyên nhân làm suy yếu uy tín, sự minh bạch của bộ máy nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân, gây ra dư luận xấu cho xã hội. Do đó, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và ngăn ngừa tội phạm.

HĐXX tuyên xử phạt bị cáo Phạm Đăng Chiến 15 năm tù, Nguyễn Việt Triều 7 năm tù, cùng về tội "Nhận hối lộ"; Phạt các bị cáo Huỳnh Văn Đẳng 14 năm tù, Huỳnh Thanh Trung 9 năm tù, Nguyễn Trường Ơn 5 năm tù cùng về 2 tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Đương 3 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”.

Tân Lộc
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