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Thế giới

Thị trưởng TP. New York tính chuyện bắt Thủ tướng Israel, Tổng thống Trump nói không

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ không bị bắt khi đến Mỹ, sau khi Thị trưởng TP. New York Zohran Mamdani cho biết ông vẫn đang cân nhắc khả năng này.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

“Benjamin Netanyahu sẽ không bị bắt, dưới bất kỳ hình thức hay hoàn cảnh nào, khi ở trên lãnh thổ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội ngày 20/7. Bài đăng không đề cập trực tiếp đến phát biểu của Thị trưởng New York.

Năm 2024, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) có trụ sở tại La Hay ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột ở Dải Gaza. Israel bác bỏ thẩm quyền của ICC và phủ nhận cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump không nhắc đến Thị trưởng TP. New York Zohran Mamdani, nhưng khen ngợi Israel đã hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 18/7, Thị trưởng New York cho biết bộ phận pháp lý của thành phố đang tích cực xem xét các quy định pháp luật để xác định liệu có cơ sở pháp lý cho động thái này hay không.

“Tôi tin rằng Thủ tướng Netanyahu nên có mặt ở La Hay. Ông ấy là tội phạm chiến tranh đã bị Tòa án Hình sự quốc tế truy tố”, ông Mamdani nói trong chương trình podcast của báo The New York Times.

Theo thông lệ, ông Netanyahu thường tới New York vào tháng 9 hằng năm để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đáp lại phát biểu của ông Mamdani, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 19/7, Israel gọi ICC là “tòa án bù nhìn” và cho rằng lệnh bắt giữ ông Netanyahu là “giả mạo”.

“Bề ngoài, ông Mamdani dường như muốn chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi những sai lầm của mình bằng cách công kích lãnh đạo của nhà nước Do Thái và nền dân chủ duy nhất ở Trung Đông”, tuyên bố của Israel nêu rõ.

ICC được thành lập năm 2002, với thẩm quyền quốc tế trong việc truy tố các tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Mỹ và Israel đều không phải là thành viên của tòa án này.

Ông Mamdan - nhậm chức Thị trưởng TP. New York vào tháng 1, từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ chỉ đạo cảnh sát bắt giữ ông Netanyahu nếu nhà lãnh đạo Israel đặt chân đến TP. New York.

Tháng 11 năm ngoái, không lâu sau khi đắc cử, ông Mamdani và ông Trump có cuộc gặp tại Nhà Trắng với không khí thân thiện ngoài dự đoán, dù trước đó hai người từng nhiều lần công kích nhau bằng lời lẽ gay gắt.

Bình Giang
Theo Reuters
#Thủ tướng Netanyahu #New York #ICC #Trump #Israel #tội ác chiến tranh

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