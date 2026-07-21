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Lâm Đồng có 2 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng

Thái Lâm

TPO - Sau khi ghi nhận 2 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng tại xã Tà Năng, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, đơn vị y tế khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh.

Ngày 21/7, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 3.072 ca mắc tay chân miệng, tăng cao so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng lo ngại, tại xã Tà Năng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do nhiễm Enterovirus 71 (tác nhân có độc tính thần kinh cao). Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, đây là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ, có thể dẫn đến biến chứng nặng và đe dọa tính mạng.

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Cơ quan y tế khám sàng lọc tay chân miệng cho trẻ em tại phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, các trường hợp tử vong có liên quan đến việc phát hiện, theo dõi và xử trí chưa kịp thời. Người chăm sóc trẻ chưa nhận biết đầy đủ các dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng, còn chủ quan trong theo dõi, tự điều trị hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế chưa đủ điều kiện điều trị nội trú, làm lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị.

Trước diễn biến trên, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát dịch tễ, rà soát các khu vực nguy cơ cao, thành lập các đội đáp ứng nhanh và đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở này yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh cập nhật, tập huấn lại phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng; thực hiện nghiêm việc phân loại, theo dõi và chuyển tuyến kịp thời đối với các trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng.

Đối với xã Tà Năng, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch; theo dõi sức khỏe toàn bộ trường hợp tiếp xúc gần với các ca tử vong, tổ chức khám sàng lọc trẻ dưới 5 tuổi tại khu vực có ổ dịch; đồng thời cấp phát Cloramin B, hướng dẫn các hộ gia đình vệ sinh môi trường, khử khuẩn và rửa tay bằng xà phòng nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Thái Lâm
#tay chân miệng #Lâm Đồng #dịch bệnh #2 ca tử vong #phòng chống tay chân miệng #xã Tà Năng

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