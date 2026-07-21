Bộ giải pháp y tế SotaMed ứng dụng AI trong kỷ nguyên số

Khi khối lượng dữ liệu y tế ngày càng gia tăng, các cơ sở khám chữa bệnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức vận hành để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Song song với lộ trình chuyển đổi số và liên thông dữ liệu theo Đề án 06, AI được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công nghệ thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ngành y tế. Trên nền tảng đó, bộ giải pháp y tế ứng dụng AI - SotaMed ra đời nhằm hỗ trợ các đơn vị y tế xây dựng môi trường vận hành hiện đại, tăng khả năng kết nối và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chuyển đổi số y tế bước sang giai đoạn mới

Trong nhiều năm qua, các cơ sở y tế đã từng bước ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý và khám chữa bệnh. Tuy nhiên, việc nhiều hệ thống vẫn vận hành độc lập khiến dữ liệu chưa được kết nối xuyên suốt, kéo theo không ít bất cập về chi phí và hiệu quả vận hành. Theo các chuyên gia, riêng hoạt động in phim chẩn đoán vẫn đang gây lãng phí hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, trong khi đội ngũ y bác sĩ phải dành một phần đáng kể thời gian cho các tác vụ hành chính như nhập liệu, đối soát và xử lý thông tin giữa nhiều hệ thống khác nhau.

Trước thực tế đó, chuyển đổi số không còn được nhìn nhận là quá trình bổ sung thêm các phần mềm phục vụ từng nghiệp vụ riêng lẻ. Trọng tâm của giai đoạn mới là xây dựng năng lực quản trị dữ liệu trên quy mô lớn, nơi mọi thông tin được chuẩn hóa, liên thông và khai thác hiệu quả trên cùng một hệ sinh thái vận hành thống nhất.

Khi dữ liệu được luân chuyển thông suốt giữa các bộ phận, các cơ sở y tế có thể tối ưu nguồn lực, giảm bớt gánh nặng hành chính cho đội ngũ y tế và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo hướng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

SotaMed: Giải pháp AI “Make in Vietnam” cho bài toán chuyển đổi số y tế

Được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam tại SotaTek, SotaMed ra đời từ sự thấu hiểu những thách thức mà nhiều cơ sở y tế trong nước đang gặp phải. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, không ít bệnh viện hiện vẫn vận hành trên nền tảng nhiều phần mềm quản lý (HIS) được triển khai rời rạc, khiến việc kết nối và khai thác thông tin gặp nhiều hạn chế.

SotaTek giới thiệu SotaMed tại Hội nghị triển khai hồ sơ bệnh án điện tử với Sở Y tế Đà Nẵng

Với cách tiếp cận plug-and-play, SotaMed cho phép các cơ sở y tế từng bước nâng cấp hệ thống hiện có thay vì phải đầu tư xây dựng mới từ đầu. Nền tảng có thể tích hợp trực tiếp với các phần mềm quản lý bệnh viện đang được sử dụng, đồng thời đáp ứng các chuẩn kết nối phổ biến như HL7, DICOM và Non-DICOM, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra linh hoạt và tối ưu chi phí triển khai.

Trên nền tảng đó, bộ đôi giải pháp PACS-AI (quản lý hình ảnh) và LIS-AI (quản lý xét nghiệm) được phát triển để quản lý dữ liệu, đồng thời ứng dụng AI nhằm tăng tốc độ xử lý thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn. Hệ thống cũng được trang bị các công cụ như tái tạo hình ảnh 3D, bóc tách và đo lường chi tiết, cung cấp cho đội ngũ y bác sĩ thêm cơ sở tham chiếu trong quá trình đánh giá và đưa ra quyết định điều trị.

Trí tuệ nhân tạo (AI) kiến tạo hệ sinh thái y tế thông minh trong kỷ nguyên số

Trong hệ sinh thái SotaMed, AI được tích hợp trực tiếp vào các quy trình khám chữa bệnh hằng ngày để hỗ trợ đội ngũ y tế xử lý khối lượng công việc ngày càng lớn. Đối với lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ có thể sử dụng PACS-AI hoặc các công cụ nhận diện dấu hiệu bất thường, tái tạo hình ảnh 3D, bóc tách và đo lường chi tiết nhằm có thêm cơ sở tham khảo trong quá trình đánh giá lâm sàng và đưa ra quyết định điều trị.

Ở mảng xét nghiệm, giải pháp LIS-AI giúp đồng bộ kết quả trên cùng một nền tảng, giảm bớt các thao tác nhập liệu thủ công và hạn chế sai sót khi luân chuyển thông tin giữa các bộ phận. Khi cần hội chẩn, dữ liệu có thể được chia sẻ gần như theo thời gian thực, giúp các bác sĩ ở nhiều cơ sở y tế cùng tiếp cận một nguồn thông tin thống nhất mà không mất thêm thời gian tổng hợp hay chuyển đổi dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau.

SotaTek triển khai hệ thống LIS-AI tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai

Hiệu quả của mô hình này đã được ghi nhận tại một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện, nơi SotaMed góp phần tự động hóa nhiều quy trình và giảm tới 60% thời gian dành cho các thao tác nhập liệu hành chính. Hiện nền tảng đã được triển khai tại hơn 10 bệnh viện và hỗ trợ liên thông dữ liệu cho mạng lưới hơn 1.000 cơ sở y tế tuyến cơ sở, góp phần đưa chuyển đổi số đến tận tuyến xã, phường và duy trì sự kết nối xuyên suốt trong toàn hệ thống y tế.