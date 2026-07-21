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Truy tặng và phong tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng' cho 15 cá nhân tại Đồng Tháp

Hòa Hội

TPO - Ngày 21/7, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 15 cá nhân. Đây là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 14 cá nhân có nhiều cống hiến, hy sinh to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, tỉnh Đồng Tháp cũng phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho cụ bà Phạm Thị Kiên. Do tuổi cao sức yếu, cụ Kiên không thể trực tiếp tham dự buổi lễ; Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ đến thăm, trao tặng danh hiệu cao quý này trực tiếp tại gia đình cụ bà Phạm Thị Kiên.

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Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: V. Tiến

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, việc phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, là sự ghi nhận cao quý của Đảng, Nhà nước trước những hy sinh vô bờ bến của các Mẹ. Lịch sử dân tộc được viết nên bằng máu xương của bao thế hệ cha anh và cả những hy sinh thầm lặng của các Mẹ, những người tiễn chồng, tiễn con ra trận rồi lặng lẽ gánh chịu nỗi đau mất mát suốt cuộc đời.

"Các Mẹ không trực tiếp cầm súng nơi chiến trường, nhưng chính đức hy sinh, lòng yêu nước son sắt và sự chịu đựng phi thường của các Mẹ đã tiếp thêm sức mạnh để dân tộc ta đi đến thắng lợi. Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng không chỉ là phần thưởng cao quý của Nhà nước mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, đức hy sinh và tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam", ông Ngại nói.

Hiện tỉnh Đồng Tháp có trên 194.000 người có công với cách mạng và người hưởng trợ cấp một lần; hơn 20.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Các chính sách ưu đãi đối với người có công luôn được địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời, xem đây vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa tình và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

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Bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị tỉnh Đồng Tháp trao Bằng công nhận và hoa cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến công tác chăm sóc người có công, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, biến sự tri ân thành những hành động thiết thực nhằm xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

Hòa Hội
#Đồng Tháp #hy sinh #dân tộc #độc lập #trao tặng #Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

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