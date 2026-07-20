Đồng Tháp bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ

TPO - Ngày 20/7, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định điều động bà Phạm Thị Ngọc Đào - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thọ đến công tác tại UBND tỉnh; sau đó Chủ tịch UBND tỉnh cũng có quyết định bổ nhiệm bà Đào giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định điều động ông Ngô Huỳnh Quang Thái – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Tho đến công tác tại UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh cũng có quyết định bổ nhiệm ông Thái giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (bìa phải) trao quyết định cho ông Ngô Huỳnh Quang Thái - tân Giám đốc Sở KH&CN. Ảnh: V.Tiến.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, đây là hai cơ quan tham mưu đặc biệt quan trọng, nắm giữ các lĩnh vực cốt lõi trong bộ máy chính quyền và định hướng phát triển của tỉnh. Việc lựa chọn, điều động các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn phong phú thể hiện sự kỳ vọng lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với sự chuyển biến mạnh mẽ của hai ngành trong giai đoạn mới.

Ông Ngại tin tưởng, hai tân Giám đốc Sở Nội vụ và Sở KH&CN sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng ban lãnh đạo đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt về nhiệm vụ sắp xếp bộ máy, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số...

Tân Giám đốc Sở Nội vụ và Sở KH&CN cam kết, trên cương vị mới sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững tinh thần cầu thị, trách nhiệm và sâu sát thực tiễn; cùng tập thể cán bộ, công chức toàn ngành đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.