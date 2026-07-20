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Xã hội

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Phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập

Nguyễn Thành

TPO - Chiều 20/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang Đá Sập, xã Hà Nha, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 7.

Trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm và bóc tách từng lớp đất, đá tại khu vực nghi có dấu tích liệt sĩ, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phát hiện thêm nhiều phần xương, mảnh vải, nút áo cùng các di vật còn sót lại sau chiến tranh.

Đáng chú ý, trong hai hài cốt vừa được phát hiện, có một hài cốt còn tương đối nguyên vẹn. Hài cốt còn lại cũng còn nhiều mẫu xương đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính theo quy định.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức cất bốc, bảo quản hài cốt và các di vật theo đúng quy trình, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.

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Phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang Đá Sập.
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Hai mẫu hài cốt được tìm thấy.

Theo đánh giá của lực lượng tìm kiếm, hang Đá Sập là quần thể hang động lớn với nhiều ngõ ngách, nhiều khu vực đã bị đất đá vùi lấp qua thời gian. Từ các dấu tích thu được tại hiện trường cùng thông tin do các nhân chứng lịch sử cung cấp, cơ quan chức năng nhận định khu vực này có thể vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chưa được tìm thấy.

Trước đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát, xác minh thông tin và triển khai công tác tìm kiếm tại Hang Đá Sập, qua đó phát hiện và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ. Với việc phát hiện thêm 2 hài cốt trong chiều 20/7, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hang Đá Sập.

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Các di vật được tìm thấy ở khu vực hang Đá Sập.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các nhân chứng lịch sử để mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ, đưa các anh trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

Trong kháng chiến chống Mỹ, hang Thương Nghiệp (còn gọi là hang Đá Sập hay K600) là cứ điểm trú quân, điều trị thương binh và trung chuyển lương thực trọng yếu của nhiều đơn vị chủ lực, bao gồm Đoàn Pháo binh 575 thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà.

Ngày 25/4/1969, Mỹ đã dùng máy bay đánh vào khu vực hang Thương Nghiệp, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ bên trong. Từ đó, hang Thương Nghiệp được gọi là hang Đá Sập.

Nguyễn Thành
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