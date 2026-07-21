Bộ Nội vụ đề nghị làm rõ trách nhiệm vụ 5 người tử vong tại trại nuôi lợn DABACO Thanh Hóa

Theo báo cáo nhanh từ Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 17h30 phút ngày 18/7 đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thuộc thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa).

Đến nay, vụ tai nạn đã khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương. Nguyên nhân cụ thể đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Các khu chuồng nuôi trong trang trại. Ảnh: TP.

Trước sự việc trên, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương tập trung cứu chữa, chăm sóc tốt nhất đối với người bị thương.

Đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình, thân nhân người tử vong; phối hợp giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người bị tai nạn lao động và thân nhân theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Địa phương cũng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Kiểm tra toàn diện công tác an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Nội vụ đề nghị Tập đoàn DABACO Việt Nam phải chỉ đạo Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người bị nạn và thân nhân theo quy định.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: TP

Cùng với đó, tổ chức rà soát, kiểm tra toàn diện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tập đoàn; tập trung vào các cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi, hệ thống xử lý chất thải, công việc sửa chữa, bảo trì, hệ thống điện, không gian hạn chế và các công việc có nguy cơ cao.

Chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế trong tổ chức quản lý an toàn, vệ sinh lao động; rà soát trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý trực tiếp và bộ phận phụ trách an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm bảo đảm các quy trình, biện pháp an toàn được thực hiện thực chất tại nơi làm việc.

Doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trên.