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Ba người tử vong do tai nạn ở trang trại nuôi lợn tại Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Vụ tai nạn xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) khiến 3 người tử vong và 4 người bị thương.

Sáng 19/7, lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa. Vụ việc khiến 3 người tử vong và 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 18/7 tại trang trại của doanh nghiệp ở thôn Trường Giang (xã Thạch Quảng). Thời điểm này, 7 công nhân khi đang làm việc thì gặp sự cố. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Tuy nhiên, 3 nạn nhân không qua khỏi; 4 người còn lại đang được điều trị.

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Một góc trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa.

Lãnh đạo địa phương cho biết, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do sự cố điện. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu và điều tra để làm rõ.

Ngay sau tai nạn, UBND xã Thạch Quảng đã yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tạm dừng mọi hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố; đồng thời rào chắn hiện trường, đặt biển cảnh báo, bảo quản nguyên trạng hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra. Doanh nghiệp cũng được yêu cầu nhanh chóng khắc phục hậu quả, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với các nạn nhân và gia đình những người tử vong.

Ông Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cho biết, trong 7 công nhân được đưa vào viện tối 18/7 có 3 trường hợp đã tử vong. Với các trường hợp còn lại, sau khi được cấp cứu ban đầu, có 2 nạn nhân diễn biến nặng đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Hai trường hợp còn lại đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi hồi phục.

Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dabaco Việt Nam, chủ đầu tư dự án chăn nuôi lợn giống và lợn thương phẩm tại khu vực Thạch Quảng.

Phạm Trường
#tai nạn lao động #Thanh Hóa #trang trại lợn #Dabaco #thương vong #điện gây sự cố

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