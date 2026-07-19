Lai Châu: Lũ vừa rút, Mường Than lại khẩn cấp di dời dân vì vết nứt trên núi

TPO - Đến sáng 19/7, nước lũ trên cánh đồng Mường Than, Lai Châu đã rút dần. Tuy nhiên, một vết nứt lớn xuất hiện tại ngọn núi ngay phía trên khu dân cư có hơn 200 hộ.

Di dời hơn 200 hộ vì vết nứt trên núi

Đến 20h30 phút ngày 18/7, xã Mường Than (Lai Châu) đã di dời xong 219 hộ dân với 1.256 nhân khẩu của bản Noong Thăng đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở. Trước đó, người dân phát hiện một vết nứt lớn tại ngọn núi ngay phía trên bản Noong Thăng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Bí thư Đảng ủy xã Mường Than Tao Văn Giót cho biết, trước nguy cơ sạt lở ở bản Noong Thăng, lực lượng chức năng đã vận động, di dời người dân của bản đến nơi an toàn. Đối với những người không chịu đi, lực lượng chức năng kiên trì thuyết phục và yêu cầu phải di dời.

Hình ảnh tan hoang sau lũ quét tại xã Mường Than. Ảnh Cổng thông tin điện tử xã Mường Than.

Qua kiểm tra tình hình, phía trên bản Noong Thăng là những đỉnh núi dốc đứng, nước theo 3 luồng rãnh từ trên đỉnh cao đổ xuống bản. Vết nứt nằm ở lưng chừng dốc, nguy cơ sạt lở là rất lớn.

Anh Tòng Văn Pụa, Trưởng ban Công tác mặt trận bản Noong Thăng cho biết, từ 16h ngày 18/7, lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương… đã vận động, giúp bà con di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Nếu trời tiếp tục mưa dài ngày, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét rất cao.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đêm qua và sáng nay (19/7), khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/7 đến 08h ngày 19/7 có nơi trên 70mm. Dự báo, từ ngày 19/7 đến đêm 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Tại Lai Châu, các khu vực được Trung tâm dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo có nguy cơ xảy ra sạt lở gồm Sin Suối Hồ, Thu Lũm, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Dào San, Khổng Lào

Nỗi đau của người dân Mường Than sau cơn lũ dữ

Nghĩa đồng bào sau lũ dữ

Hiện tỉnh Lai Châu đang tăng cường nhân lực, vật lực và phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ… nỗ lực hết mình trong công tác cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ người dân sớm ổn định, trở lại cuộc sống bình thường.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lai Châu, đến 15h ngày 18/7, mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 8 người bị thương, tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính 190 tỷ đồng. Riêng xã Mường Than có 29 hộ bị thiệt hại về nhà ở, hơn 400 ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi; nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, thiệt hại ước tính trên 120 tỷ đồng.

Trước ngôi nhà ngập đầy bùn đất của gia đình, chị Triệu Thị Sính, hộ kinh doanh quần áo tại Đội 11 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc dòng lũ ập đến.

“Nhà cửa em mất hết rồi, đồ đạc, hàng hóa, quần áo, giày dép giờ chẳng còn. Trong nhà em có 4 cái tủ lạnh, 2 xe máy và 1 xe đạp điện, tiền tiết kiệm trong ba lô. Sáng hôm kia, thấy nước tràn về nhiều em chỉ kịp gọi con ra để chạy thôi chứ không kịp mang theo cái gì. Em chẳng biết nói gì, em chỉ biết nói cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã hỗ trợ, ứng cứu cho gia đình thôi.”

Không chỉ chị Sính, hàng chục hộ dân ở Đội 11 gần như trắng tay sau trận lũ quét lịch sử. Những gì tích góp nhiều năm chỉ trong ít phút đã bị dòng nước dữ cuốn đi.

Đứng lặng người bên nền nhà cũ, nơi từng là cửa hàng sửa xe và mái ấm của gia đình, anh Triệu Văn Nhất hộ bị thiệt hại nặng nề về tài sản chia sẻ: Về tiền mặt, nhà em thiệt hại gần 200 triệu. Bên quán sửa xe của em cũng mất hết rồi, không còn gì nữa.".

Các lực lượng vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân vùng lũ

Trong cơn lũ dữ ở Mường Than, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên đã có mặt để cứu người, di dời tài sản, tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa.

Ngay sau lũ, 500 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ đã được huy động đến vùng lũ. Những tuyến đường bị chia cắt được khẩn trương san gạt; điện được khôi phục trở lại ở Mường Than. Những khu vực nguy hiểm được lập chốt kiểm soát để bảo đảm an toàn cho người dân. Đến chiều ngày 18/7, toàn bộ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn.

Đoàn công tác Quân khu II đã trao 3.000kg gạo, 1.000kg lương khô; hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có người tử vong và 2 triệu đồng đối với người bị thương do thiên tai.

Ngay sau lũ, nhóm cháo từ thiện Lai Châu mang theo nhu yếu phẩm, quần áo và những suất cháo nóng đến với bà con. Anh Nguyễn Đức Hùng, thành viên Nhóm cháo từ thiện Lai Châu chia sẻ: "Chúng em mang đến đây gồm có nhu yếu phẩm, lương khô, mì tôm, cháo, nước lọc và một số đồ ăn liền, quần áo và tiền mặt. Mong muốn của chúng em là muốn chia sẻ những khó khăn, mất mát cùng với bà con trong đợt lũ lụt này".

Hiện tỉnh Lai Châu xác định ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống cho người dân.

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định, đến thời điểm hiện nay tất cả những người dân ở các khu, điểm sạt lở cũng đã được di chuyển đến nơi an toàn và cũng đảm bảo được đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân.

"Trước mắt đối với các hộ dân mất nhà, chúng tôi cũng đã di chuyển đến ở tạm các trường học và nhà văn hóa trên địa bàn và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân. Về lâu dài, chúng tôi cũng đã lựa chọn các vị trí, địa điểm để ngay sau khi nước rút sẽ xây dựng nhà, đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân".

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung (ở giữa) trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mường Than