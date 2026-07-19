Ô tô lật trên cầu An Lạc, tài xế mở cửa nhảy xuống kênh

TPO - Một vụ tai nạn giao thông kèm tình huống hy hữu xảy ra trên cầu An Lạc (TPHCM) vào sáng 19/7. Sau khi xe lật, nam tài xế bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống kênh và có biểu hiện bất thường, buộc người dân cùng lực lượng chức năng phải khống chế để đảm bảo an toàn.

Clip vụ tai nạn.

Ngày 19/7, lực lượng Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô lật trên cầu An Lạc (phường An Lạc).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, nam tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển ô tô biển số 50E-673.xx lưu thông trên đường Kinh Dương Vương theo hướng từ bến xe Miền Tây về vòng xoay An Lạc.

Khi đến cầu An Lạc, xe bất ngờ lật ngang, nằm vắt lên phần vỉa hè dành cho người đi bộ và một phần lòng đường. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân nhanh chóng chạy đến tìm cách cạy cửa xe để đưa tài xế ra ngoài.

Chiếc ô tô nằm ngang giữa đường.

Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang ứng cứu, nam tài xế bất ngờ mở cửa, lao qua lan can cầu và nhảy xuống kênh.

Một người dân tham gia cứu hộ cho biết, tài xế có biểu hiện bất thường. Sau khi được đưa lên bờ, người này còn có hành vi kích động, đòi hành hung người tham gia ứng cứu.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Một người đàn ông làm việc gần khu vực bờ kênh đã kịp thời giữ tài xế trước khi lực lượng công an có mặt, phối hợp đưa người này lên bờ và về trụ sở để làm việc.

Vụ việc thu hút đông người hiếu kỳ dừng xe theo dõi, khiến giao thông qua khu vực cầu An Lạc ùn ứ cục bộ.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Công an phường An Lạc phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TPHCM) và các đơn vị liên quan vẫn phong tỏa một phần hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất camera an ninh nhằm làm rõ nguyên nhân vụ lật xe cũng như hành vi bất thường của nam tài xế.