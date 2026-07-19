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Giáo dục

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Kết quả xác minh ban đầu vụ bé mầm non nằm trước cửa nhà vệ sinh

Nguyễn Dũng

TPO - Liên quan vụ phụ huynh phản ánh con trai 5 tuổi bị giáo viên cho nằm ngủ trước cửa nhà vệ sinh tại Lớp Mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh (phường Tam Bình, TPHCM), chính quyền địa phương cho biết kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Tam Bình, vụ việc được xác minh sau khi thông tin và các đoạn video do phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định bé N.A.K (SN 2021) theo học tại cơ sở từ năm 2023. Theo gia đình, bé được chẩn đoán tự kỷ nhẹ. Sau khi chuyển lên lớp Lá từ ngày 6/7 do giáo viên L.T.D phụ trách, bé thường không ngủ trưa, nói chuyện và làm ảnh hưởng đến các trẻ khác.

Báo cáo nêu: Ngày 7/7, do bé không ngủ trưa, giáo viên yêu cầu bé ôm chăn gối ra ngoài phòng để các trẻ khác nghỉ ngơi. Bé sau đó nằm trước cửa lớp, khu vực sát nhà vệ sinh và sự việc được một giáo viên khác chụp ảnh. Chủ cơ sở cho biết đã nhắc nhở, chấn chỉnh giáo viên ngay sau khi biết vụ việc.

Đến ngày 14/7, sau bữa ăn trưa, bé tiếp tục nghịch nước khi rửa tay và bị giáo viên dùng tay đánh vào bàn tay khiến bé la khóc. Diễn biến này được quay lại nhưng sau đó video đã bị xóa theo yêu cầu của giáo viên.

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Hình ảnh lực lượng chức năng làm việc tại lớp mẫu giáo bị phản ánh.


Hai ngày sau, quản lý chuyên môn của cơ sở đã thông báo toàn bộ sự việc cho mẹ bé. Khi làm việc với gia đình, các giáo viên liên quan thừa nhận nội dung phản ánh.

Ngay trong sáng 18/7, đoàn kiểm tra của UBND phường Tam Bình đã kiểm tra khẩn cấp cơ sở. Kết quả bước đầu cho thấy lớp mầm non hoạt động đúng giấy phép, điều kiện cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo và chưa phát hiện dấu hiệu bé bị bạo hành.

Công an phường Tam Bình cũng xác định có xảy ra các sự việc như phản ánh nhưng chưa ghi nhận dấu hiệu bạo hành; việc xác minh vẫn đang được tiếp tục để có kết luận chính thức.

Đoàn công tác sau đó đến thăm gia đình, ghi nhận sức khỏe và tinh thần của bé ổn định, không có thương tích trên cơ thể. Mẹ bé cho biết việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhằm cảnh báo các phụ huynh khác, đồng thời mong các giáo viên nhận thức rõ hành vi và không để sự việc tương tự tái diễn.

UBND phường Tam Bình cho biết đã chỉ đạo Công an phường tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, siết chặt công tác phòng, chống bạo lực học đường và chấn chỉnh đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên.

Nguyễn Dũng
#vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành #kiểm tra cơ sở giáo dục mầm non #ứng xử của giáo viên trước sự việc #phản ứng của chính quyền địa phương #tăng cường kiểm tra và phòng chống bạo lực học đường

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